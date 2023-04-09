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İngiltere Kralı Charles ile oğlu Harry arasındaki konuşma ortaya çıktı

İngiltere Kralı 3. Charles ve oğlu Harry arasında geçen bir diyalog ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 11:20
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İngiltere Kralı Charles ile oğlu Harry arasındaki konuşma ortaya çıktı

İngiltere Kralı Charles ile oğlu Harry arasındaki konuşma ortaya çıktı
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Daily Mail'in haberine göre, Yazar Robert Jobson, Our King: Charles III - The Man And The Monarch Revealed adlı kitabında yer alan iddiaya göre Kral Charles gelecekte Meghan Markle'ı maddi anlamda desteklemeyeceğini iddia etti.

Yazar, Kral'ın bu sözlerinin "Prens Harry'yi çok sinirlendirdiğini" ve baba-oğlun arasının açıldığını ifade etti.

İddialara göre, babasına kızan ve ona sert ifadeler kullanan Prens Harry'nin telefonlarını Kral Charles uzun bir süre açmadı.

Kral'a neden böyle bir karar verdiği sorulduğunda ise "Ben banka değilim" dediği belirtildi.

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