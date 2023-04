İngiltere Kralı Charles ile oğlu Harry arasındaki konuşma ortaya çıktı

Daily Mail'in haberine göre, Yazar Robert Jobson, Our King: Charles III - The Man And The Monarch Revealed adlı kitabında yer alan iddiaya göre Kral Charles gelecekte Meghan Markle'ı maddi anlamda desteklemeyeceğini iddia etti.

Yazar, Kral'ın bu sözlerinin "Prens Harry'yi çok sinirlendirdiğini" ve baba-oğlun arasının açıldığını ifade etti.

İddialara göre, babasına kızan ve ona sert ifadeler kullanan Prens Harry'nin telefonlarını Kral Charles uzun bir süre açmadı.

Kral'a neden böyle bir karar verdiği sorulduğunda ise "Ben banka değilim" dediği belirtildi.