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Kral Charles'ın resmini taşıyan ilk pullar üretildi

İngiltere'de Eylül 2022'de tahta çıkan Kral 3. Charles'ın resmini taşıyan ilk pullar üretildi

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:32
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İngiltere'de Eylül 2022'de tahta çıkan Kral 3. Charles'ın resmini taşıyan ilk pullar üretildi

Kral Charles'ın resmini taşıyan ilk pullar üretildi
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İngiliz yayın kuruluş BBC'nin haberine göre, bahçe çiçekleri resimlerinden oluşan özel bir pul serisinde Kral Charles'ın silueti yer alacak.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından geçen aya kadar kraliçenin resmi ve siluetlerinin kullanıldığı ülkede Kral Charles'ın resmi ilk kez bir pul serisi üzerinde bulunacak.

Birleşik Krallık posta teşkilatı (Royal Mail) Dış İlişkiler ve Politika Direktörü David Gold, bahçe çiçekleri resimleri bulunan pul serisinde Kral Charles'ın siluetinin bulunmasının kralın bahçıvanlığa ve çiçeklere ilgisini de yansıttığını belirtti.

Kral Charles'ın siluetini taşıyan posta pulları gelecek hafta görücüye çıkacak ancak stoklardaki eski pullar tükenene kadar kullanımda olmayacak. Kralın resmini taşıyan pulların postaların üzerinde gelecek aydan sonra görüleceği tahmin ediliyor.

Kraliçe Elizabeth'in resmini taşıyan ilk pullar, 1952'de tahta çıkışından 16 yıl sonra kullanılmaya başlamıştı.

(Kaynak: AA)

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