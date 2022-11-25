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ABD ateşle oynuyor

Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere ile ABD yenişemedi. İki ülkenin de kaderi son maça kaldı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 23:53
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İngiltere ile berabere kalan ABD'in kaderi İran'a kaldı

ABD ateşle oynuyor
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2022 Katar Dünya Kupası B Grubu karşılaşmasında İngiltere ile ABD karşı karşıya geldi.

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

İngiltere 3, ABD ise 1 isabetli şutla karşılaşmayı tamamladı.

Bu sonucun ardından İngiltere 4, ABD ise 2 puana yükseldi.

İngiltere, gruptaki son maçında 29 Kasım Salı günü Galler ile karşılaşacak. ABD, aynı tarihte İran ile kozlarını paylaşacak.

2. maçların ardından B Grubu'nda puan durumu şu şekilde;

1- İngiltere: 4 puan
2- İran: 3 puan
3- ABD: 2 puan
4- Galler: 1 puan

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