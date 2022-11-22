Araplar'dan FIFA'ya yapay zeka göndermesi

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, yıldızlar topluluğu Arjantin’i 2-1 mağlup etti.
Arjantin’in ilk yarıda 3 golü, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
Maç sonrası Araplar FIFA'nın yapay zekasına nazire yaptı.
Arjantin galibiyetinden sonra Al-Drawsari'nin yapay zeka görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Arap taraftar, FİFA hakem komitesine "iyi bakın ofsayt var mı" diye takıldılar.
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