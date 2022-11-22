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Araplar'dan FIFA'ya yapay zeka göndermesi

Arjantin'i mağlup eden Araplar hızını alamadı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 22:26
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Arjanti'i yenen Araplar FIFA'nın yapay zekasına nazire yaptı

Araplar'dan FIFA'ya yapay zeka göndermesi
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2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, yıldızlar topluluğu Arjantin’i 2-1 mağlup etti.

Arjantin’in ilk yarıda 3 golü, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Maç sonrası Araplar FIFA'nın yapay zekasına nazire yaptı.

Arjantin galibiyetinden sonra Al-Drawsari'nin yapay zeka görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Arap taraftar, FİFA hakem komitesine "iyi bakın ofsayt var mı" diye takıldılar.

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