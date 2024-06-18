Gandalf'tan kötü haber. Ünlü oyuncu sahneden yere yığıldı

Londra West End’deki Noel Coward tiyatrosunda sahneden düşen 85 yaşındaki oyuncu Ian McKellen hastanelik oldu.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ve Hobbit filminin kadrosunda Gandalf'ı canlandıran ve X-Men film serilerinde metallere hükmeden Magneto'yu canlandıran 'sir' ünvanlı Ian Mckellen Türk izleyecilerinin de gönlünde taht kurmuştu.

Ian McKellen'in sahneden düşmesinin ardından tiyatro salonu boşaltılıp oyun iptal edilirken ünlü oyuncu ise hastanede tedavi altına alındı.

Ünlü yazar Paul Nero, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla lan Mckellen'in geçirdiği kazayı duyurdu. Nero X üzerinden yaptığı duyuruda “Seyirciler bu gece Noel Coward Tiyatrosu’nda Sir Ian Mckellan’ın sahneden düşmesiyle büyük bir şok yaşadı. Çalışanlar ünlü oyuncuya hemen yardım etmek için koştu. Dualarımız onunla" dedi.