Gandalf'tan kötü haber. Ünlü oyuncu sahneden yere yığıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gandalf'tan kötü haber. Ünlü oyuncu sahneden yere yığıldı

Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı Ian McKellen geçirdiğini sahne kazası sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Londra West End’deki Noel Coward tiyatrosunda sahneden düşen 85 yaşındaki oyuncu Ian McKellen hastanelik oldu.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ve Hobbit filminin kadrosunda Gandalf'ı canlandıran ve X-Men film serilerinde metallere hükmeden Magneto'yu canlandıran 'sir' ünvanlı Ian Mckellen Türk izleyecilerinin de gönlünde taht kurmuştu.

gan.jpg

Ian McKellen'in sahneden düşmesinin ardından tiyatro salonu boşaltılıp oyun iptal edilirken ünlü oyuncu ise hastanede tedavi altına alındı.

gandalf.jpg

Ünlü yazar Paul Nero, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla lan Mckellen'in geçirdiği kazayı duyurdu. Nero X üzerinden yaptığı duyuruda “Seyirciler bu gece Noel Coward Tiyatrosu’nda Sir Ian Mckellan’ın sahneden düşmesiyle büyük bir şok yaşadı. Çalışanlar ünlü oyuncuya hemen yardım etmek için koştu. Dualarımız onunla" dedi.

İlgili Haberler
Dev bankadan emeklilere 15 Bin TL'ye varan ödeme! Ay sonuna kadar sürecek
Avcılar'da metrobüs durağında yakalandılar! Tam 25 kişi çıktı
Sarıyer'de korkutan yangın. 9 saatte söndürüldü
Piknik alanı savaş alanına döndü. Sopalarla birbirlerine saldırdılar
Salda Gölü mü Konyaaltı plajı mı belli değil. Doğa harikasına ikinci hançer
Hindistan’da tren kazası: 8 ölü, 60 yaralı
Son Haberler
Uzayda mahsur kaldılar Bilim
Uzayda mahsur kaldılar
Bebek arabası ile kapıya sıkıştı. Öfkeden şoför kabinini kırdı Yerel Haberler
Bebek arabası ile kapıya sıkıştı. Öfkeden şoför kabinini kırdı
Ordu'da 75 kişi aynı sebepten hastaneye başvurdu Yerel Haberler
Ordu'da 75 kişi aynı sebepten hastaneye başvurdu
Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya kallavi zam Ekonomi
Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya kallavi zam
Müsilaj denilmişti. Karadeniz'deki kirliliğin nedeni belli oldu Yerel Haberler
Müsilaj denilmişti. Karadeniz'deki kirliliğin nedeni belli oldu
THY'den indirimli bilet kampanyası! Tarihler belli oldu Ekonomi
THY'den indirimli bilet kampanyası! Tarihler belli oldu