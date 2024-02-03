Egzama saçkıran kellik uyuz ve sedef hastalığına iyi geliyor. İşte o ot

İnsanların doğal besinleri keşfetme sürecinde iken ardıçkatranı ağacının faydaları göz doldurdu.

Ardıçkatranı ağacı, insanların doğal besin arayışında keşfettikleri mucizevi bir bitkidir.

Ardıçkatranı ağacı hakkında bilmeniz gerekenler…

İşte mucize otla ilgili detaylar...

ARDIÇKATRANI NEDİR?

Ardıçkatranı ağacı, 1 metre boyunda, yuvarlak kırmızı meyvelere sahip bir ağaç türüdür.

Meyveleri, ardıç meyvelerine göre daha büyük boyuttadır. Ağacın odunu, kapalı ocaklarda yakılarak (Kuru distilasyon) ardıçkatranı adı verilen bir madde elde edilir.

ARDIÇKATRANININ FAYDALARI

Ardıçkatranı ağacından elde edilen kadyağı, cilt hastalıklarının tedavisinde etkili bir yöntemdir.

Kadyağı, ergenlik, egzama, saçkıran, kellik, uyuz ve sedef gibi rahatsızlıklarda kullanılabilir.

ARDIÇ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Ardıç yağı, ağızdan, burundan veya cilde sürülerek kullanılabilir. Ağızdan alınan ardıç yağı, iç organlara iyi gelen bir bitkisel ilaçtır. Ardıç yağı, acı bir tada sahiptir. Bu yüzden, rahat içebilmek için üzerine birkaç damla damlattığınız kesme şekeri yiyebilirsiniz. Ya da ardıç yağını salata ve sebze yemeklerine ilave ederek de tüketebilirsiniz. Sinüzit, öksürük gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesi için ardıç yağı, burundan alınabilir. Bunun için, bir pamuğa ardıç yağı damlatarak koklayabilirsiniz.

Ardıç yağı, cilt hastalıklarının tedavisinde harici olarak kullanılır. Basur gibi sorunlarda, ardıç yağı doğrudan etkilenen bölgeye masaj yaparak uygulanır. Ardıç yağı, bel fıtığına da iyi gelir. Bir bardak saf suyu kaynatıp içine 3 yemek kaşığı atkuyruğu otu koyun. Bu karışıma 15 damla ardıç yağı ekleyip bir taşım daha kaynatın. Ilımasını bekledikten sonra bir kaba süzün. Süzülen sıvıyı elinizle belinizden kuyruk sokumuna doğru sürün. Bu işlemi 15-20 kez tekrarlayın. Sonra 5 dakika bekleyip durulayın. Günde 2 kez yapabilirsiniz.