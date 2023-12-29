Prof. Özgür Demirtaş yandaş Cem Küçük’e asgari ücret dersi verdi. Cem küçük yeni asgari ücreti öve öve bitirememişti

Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin güncel kur üzerinden 578 dolara denk gelmesine, AKP’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük tarafından övgüyle karşılandı. Söz konusu rakamı, geçmiş yıllarla kıyaslayan Küçük’e yanıt Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, yaşanan dolar enflasyonuna dikkat çekerek, “Rekor Asgari Ücret” yanlışını çürüttü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından muhalefet kanadından tepkiler gecikmezken, hükümete yakın isimler açıklanan rakamın bir ‘rekor’ olduğunu iddia etti.

CEM KÜÇÜK ÖVGÜLER DİZDİ

AKP’ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretin dolar bazında 578 dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yükseği.

Şu an dolar 29-30 TL seviyesinde. Euro 30 TL seviyelerinde. 2002’de asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 126 dolardı. AK Parti’nin 2004-2005-2006 yıllarında 280-290 dolar seviyesindeydi ki AK Parti’nin en iyi dönemiydi 2010’a kadar olan dönem. Şu an asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 578 dolar. Haliyle bu yüzde 50 zam gelince herkes ürünlerine belli oranda zam yapacak. Ama devlet çok zam yapmazsa elektrik, doğal gaz ürünlerine rakam 578 dolarda kalır. Özel sektörde çalışanlarında bu zamlarla en az yüzde 50 zam vermesi lazım ki o farklar korunabilsin.”

ÖZGÜR DEMİRTAŞ CEM KÜÇÜK’E ASGARİ ÜCRET DERSİ VERDİ

Küçük’ün geçmiş yıllarda verilen asgari ücretin dolar karşılığı ile bugünkü rakamları kıyaslarken, doların yıllar içinde yaşadığı değer kaybını hesaplamaya dahil etmemesi çok sayıda kullanıcı tarafından tepki görmesine neden oldu.

Küçük’e verilen yanıtlardan birinde ise ekonomist Özgür Demirtaş, yapılan hesaplamanın hatalı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cem bey o olaya öyle BAKILMAZ.

Size nasıl bakmanız gerektiğini öğreteyim: 2002 yılında Asgari Ücret 126 Dolardı, Şimdi 578 Dolardı denmez. Çünkü 2002 yılındaki 100 Doların Alabildiği ile şu anki 100 Doların alabildiği aynı değil. Dolar Enflasyonu var.

Bir gazeteci olarak böyle bir haber yapmadan önce Yapmanız gereken şey şu:

fred.stlouisfed sitesine gideceksiniz. Oradan CPIAUCSL datasını indireceksiniz. Bu Dolar Fiyat Endeksi.

Sonra 2002 başındaki Fiyat Endeksine bakacaksınız. Bir de Şu anki Fiyat Endeksine Bakacaksınız. Şu anki Endeksi 2002 başındaki endekse bölüp o günden bugüne Dolardaki enflasyonun ne olduğunu bulacaksınız. Ben sizin için bulayım: 1.7327.

Hah Şimdi o 578 Dolar dediğiniz şeyi bu rakama böleceksiniz. 578/1.7327 = 333 Dolar.

Demek ki Şu andaki Asgari Ücretin 2002 karşılığı bu kadar.

2016’daki karşılık ile de kıyaslarsanız o zamanki Asgari ücrete göre çok daha düşük.

Buna bir de Doların şu anda baskılandığı gerçeğini eklerseniz, asgari ücretin 2016’ya göre çok çok daha düşük olduğu ortaya çıkar.

Sevgiler.”