Ehliyetlerde flaş gelişme. Yaş sınırı değişti

Sürücü belgelerinde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bazı ehliyet sınıflarında yaş sınırı değişti. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ehliyetlerde flaş gelişme. Yaş sınırı değişti

Sürücü belgesi sahibi olmak isteyenler için Türkiye’de yeni yönetmelik başladı.

Resmi Gazete’de duyurulan bu yönetmelik, çeşitli ehliyet sınıflarının yaş şartlarının değiştirildiğini gözler önüne serdi.

HANGİ EHLİYETTE YAŞ KRİTERİ NE OLACAK?

D sınıfı ehliyet için gerekli olan yaş, 26’dan 24’e indirildi. Artık genç sürücüler büyük araçları kullanabilmek için 24 yaşında ehliyet alabilecekler.

Yeni düzenleme kapsamında;

M (Moped ya da Motorlu Bisiklet) , A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya indirildi.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlendi.

Bu değişiklikler, genç sürücülerin ehliyet alımını kolaylaştırarak trafikte daha erken yaşlarda deneyim kazanmalarına olanak sağlayacak.

Uzmanlar, yeni düzenlemenin gençlerin daha erken yaşlarda sürücü eğitimi almalarını teşvik edeceğini ve bu sayede trafik kültürünün daha erken yaşlarda gelişmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Genç sürücülerin trafikte daha fazla deneyim kazanması, kazaların önlenmesi ve daha güvenli bir trafik ortamının oluşmasının beklendiği ifade edildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTACAK

Yeni yönetmelik sadece yaş sınırlarıyla sınırlı kalmadı. Taşıtların teknik şartları ve hususi taşımacılık faaliyetleriyle ilgili maddelerde de önemli güncellemeler yapıldı.

Bu değişikliklerle birlikte, taşıt kullanımını ve hususi taşımacılığı daha iyi düzenleyerek trafik güvenliğini artırmak hedefleniyor.

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