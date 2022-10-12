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Prof. Enginyurt: Ekim-Mayıs grip salgını dönemi

Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Türkiye'de ekim-mayıs döneminin grip salgını dönemi olduğuna dikkat çekti “Özellikle korona virüse yakalananlar muhakkak grip aşısı yaptırmalı” uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 09:37
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Ekim-Mayıs grip salgını dönemi

Prof. Enginyurt: Ekim-Mayıs grip salgını dönemi
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Mevsim geçişleri ile birlikte düşen hava sıcaklıkları, grip hastalık vaka sayısını arttırdı. Uzmanlar, özellikle ekim ile mayıs ayları arasında gribal enfeksiyonların artış gösterdiğine dikkat çekerek, insanların kovid-19 pandemisinde olduğu gibi kurallara uyması gerektiğini, özellikle kovid-19 hastalığı tedavisi geçirenlerin kronik hasta' olarak tanımlandıklarından grip aşılarını mutlaka yaptırmaları uyarısında bulundu.

PROF. ENGİYURT: KOVİD-19 HAYATIMIZDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYON VİRÜSÜ OLACAKTIR

ODÜ Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, şunları söyledi:

“Artık tüm dünya olarak kovid-19 sayfasını kapattık diye düşünüyorum. Kovid-19 sayfasını kapatmış olmamamız bizim viral enfeksiyonlar sayfasını kapatmış olmamız anlamına gelmiyor. Kovid-19 bundan sonra bizim hayatımızda bir solunum yolu enfeksiyonu virüsü olacaktır. Aynı zamanda bizim grip diye adlandırdığımız ve eylül ayından sonra başlayan çok ciddi salgınlarla, kimi zaman domuz gribi, kimi zaman ise kuş gribi adı altında da farklı varyasyonlar ile aynen kovid-19'da da gördüğümüz grip virüsü de varyasyon geçirerek, çeşitli şekilde karşımıza çıkan grip dönemine başladık”

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