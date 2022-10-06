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Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin. Grip sezonu açıldı

Kışa geçişte dönemi gelen ve korkulu rüyanız olan gribe karşı kalkan görevi gören sebzelerden hafta bir tüketerek kış boyu doktora gitmek zorunda kalmayacağınız vurgulandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:40
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Grip sezonu açıldı. Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin. Kışlık sebzeler

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin. Grip sezonu açıldı
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TGRT Haber’de yer alan habere göre; Kış sebzelerine ağırlık vererek gribal enfeksiyonlar karşı kendimizi koruyabileceğimiz vurgulandı. Grip vakaları dört bir yanımızı sarmaya başlamasıyla birlikte önerildi. Yılın en hastalıklı dönemi resmen başlandığı dile getirildi. Havaların istikrasız seyri insanların daha çok hastalanmasına neden olmasıyla dikkat çekti. Evde, toplu taşımada, iş yerinde kısaca her yerde grip tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz bildirildi.

GRİBE KARŞI KORUYUCU ZIRH OLUŞTURUYOR

Sağlıklı beslenme hastalıklara karşı en büyük kalkan olduğu biliniyor. Güçlü ve sağlıklı bir beslenme ile hastalıklara karşı koyabileceğimiz vurgulandı. Hastalıklara en yatkın olunan kış mevsiminde sizi gribe karşı silahlandıran güçlü antioksidan kaynağı sebzeleri tüketmek büyük önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle mineral kaynağı mantarlar ve D vitamini deposu yeşil yapraklı sebzeler, sağlığınız için gribe karşı koruyucu zırh oluşturduğu ifade edildi.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin gribe ve diğer üst solunum yolu hastalıklarını engellediği bilimsel olarak da kanıtlanmıştı.
Özellikle çocukların kışın sağlıklı kalabilmek için yeterli miktarda yeşil yapraklı sebze ve meyveleri de yemelerinin gerekliliği vurgulandı. Gribal enfeksiyonlara karşı korunmak için D vitamininin yanı sıra yeterince egzersiz yapmak da önem taşıdığı bildirildi.

GRİP SAVAR MANTAR

Griple savaşın en büyük destekçisi mantar olduğu vurgulandı. Mantar, içeriğindekiler sayesinde de gribi başlamadan bitirebildiği bildirildi. Kalorileri ve sodyumları düşük olan mantarlar, ayrıca çok fazla kolesterol içermemesi dikkatlerden kaçmadı. Birçok çeşitle lezzetlendirebileceğiniz mantarın çorbasını, yemeğini, fırınlanmış halini, salatasını, böreğini ve çok çeşitli hallerini tüketerek gribe karşı güçlenebileceğiniz vurgulandı.

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