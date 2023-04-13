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Ekmek ağacı kalp damar hastalıklarına iyi geliyor

Ekmek ağacı kalp damar hastalıklarına iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözmesiyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 09:49
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Ekmek ağacı kalp damar hastalıklarına iyi geliyor

Ekmek ağacı kalp damar hastalıklarına iyi geliyor
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Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ekmek ağacının faydaları dikkat çekti.

Ekmek ağacı, kalp damar sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ŞUNLARI İÇERİR:

Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen atar damarların daralması yada tamamen tıkanması

Kalp ritmi sorunları (aritmiler)

Doğuştan kalp kusurları

Kalp kapak hastalığı

Kalp kası hastalığı

Kalp enfeksiyonu

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, göğüste bası ve rahatsızlık hissi (anjina)

-Nefes darlığı

-Boyun, çene, boğaz, üst karın veya sırtta ağrı

-Vücudunuzun herhangi bir bölgesindeki kan damarlarının daralması durumunda o bölgeye ait örneğin; bacaklarınızda veya kollarınızda ağrı, uyuşma, halsizlik veya soğukluk oluşabilir.

EKMEK AĞACI NEDİR?

Dutgillerden; tropik asya adalarında yeti en ve her mevsimde mahsul veren bir bitkidir. Meyveleri ananasa benzer. İçeriğinde bol miktarda nişasta vardır. Meyve ve yaprakları yenir. Ekmek yapmak için de kullanılır.

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