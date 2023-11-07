Vatandaş dünden kalan poğaçaya muhtaç oldu. Vah benim Türkiyem vah

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikası vatandaşı bataklığa sürükledi. Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar günü çıkarabilmek için adeta kara kara düşünüyor.

Ekmek fiyatlarına gelen ardı ardına zamlar, halkın bayat ekmeğe yönelmesine ya da askıda ekmek almasına neden oldu. Ekmek fiyatlarının yanı sıra poğaça, simit gibi hamur işleri de baya zamlandı, hatta ekmek fiyatlarını kat kat geçti.

En ucuz simit 10 TL, poğaça da 10 TL. Durum böyle olunca aileler okula giden çocuklarına bile beslenme alamıyor.

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafa göre, bir fırın veya pastane olduğu düşünülen bir iş yerinin astığı duyuru herkesi hem şoke etti hem de kara kara düşündürdü.

Duyuruda dünden kalan bayat simit ve poğaça olduğu ve 3 TL’den satıldığı yer alıyor. Duyuru, sosyal medyada gündem olurken ‘İşte Türkiye’nin son hali’ yorumu yapıldı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA GELEN YORUMLAR:

Allah yardımcımız olsun...

Çok yazık

Bu gidişle öyle olacak

Ne kadar sürecek bu fakirlik?