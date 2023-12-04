Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu özlediği ortaya çıktı. Kendi ağzından ‘Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor’ dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir toplantıda “Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkının sözlerini "Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor” şeklinde değiştirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte o video.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu özlediği ortaya çıktı. Kendi ağzından ‘Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor’ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir toplantıda ‘Bana her şey seni hatırlatıyor’ şarkısına eşlik etti. Erdoğan, şarkının sonunda ise sözleri, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ima ederek ‘‘Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor’’ şeklinde değiştirdi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na “Bay Kemal” şeklinde seslenen Erdoğan’ın, şarkıyı böyle yorumlaması Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu özlediği şeklinde yorumlandı.

Söz konusu video sosyal medyada viral olurken defalarca paylaşıldı.

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