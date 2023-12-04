Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu özlediği ortaya çıktı. Kendi ağzından ‘Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor’ dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir toplantıda “Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkının sözlerini "Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor” şeklinde değiştirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte o video.