Ekonomist Hayri Kozanoğlu: Ekonomi durma noktasına gelebilir

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Ekonomist Hayri Kozanoğlu: Ekonomi durma noktasına gelebilir

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kozanoğlu, 2024 yılının son çeyreğinde ekonominin durma noktasına gelebileceğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ilk çeyreğiyle ilgili büyüme verisini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) 2024 yılının birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 oranında artış gösterdi.

2024 yılının ilk çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasından sonra BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, konuyla ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kozanoğlu, önümüzdeki çeyreklerde büyüme hızının düşmesini, yüksek faizler ve kredi büyümesini sınırlayan makro ihtiyati önlemlerle de ekonomik büyüme hızının düşmesinin beklenebileceğini ifade etti.

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Rakamların açıklanmasından sonra Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gelecek dönemle ilgili beklentilerini açıkladı.

"GELİR VE SERVET DAĞILIMI BOZUKLUĞU VAR"

Türkiye'de çok ciddi bir gelir ve servet dağılımı bozukluğu olduğunu belirten Kozanoğlu, düşük faiz döneminde karların sıçradığını, emlak fiyatlarının arttığını, borsanın yükseldiğini. bu dönemde varlıklı sınıflara yönelik gelir transferi, yani ‘servet etkisi’ oluşturduğunu ifade etti.

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Yakın dönemde daha da zenginleşen kesimlerin tüketimden kaçınmadığını belirten Kozanoğlu, yüksek enflasyonun harcama eğilimlerini azaltmadığını, Bu olguyu 2024'ün ilk dört ayında ithalat yüzde 9 gerilerken, tüketim malları talebinin yüzde 23,5 artışında da gözlemlediğimizi ifade etti.

“2024’ÜN SON ÇEYREĞİNDE EKONOMİ DURMA NOKTASINA GELEBİLİR”

Büyüme rakamlarının reel GSYH'nin hesaplandığı deflatör, üretici ve tüketici fiyatları göz önüne alınarak belirlendiğini belirten Kozanoğlu, açıklanan enflasyon verilerinin de gerçekten düşük olması halinde, büyüme hızının yüksek çıkacağını ifade etti.

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Kozanoğlu, “Önümüzdeki çeyreklerde büyüme hızının yavaşlamasını, yüksek faizler ve kredi büyümesini sınırlayan makro ihtiyati önlemlerle ekonomik büyüme hızının düşmesini bekleriz. Hatta 2024'ün son çeyreğinde ekonominin durma noktasına gelebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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