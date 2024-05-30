Ekonomik kriz onları da vurdu: Dev hastane konkordato ilan etti

Akhisar'da faaliyet gösteren Özel Doğuş Hastanesi, borçlarını yapılandırmak ve faaliyetlerine devam etmek için konkordato başvurusunda bulundu. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 12 Temmuz 2024 tarihi için duruşma tarihi belirlendi.

KONKORDATO SÜRECİ

Akhisar Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Özel Doğuş Hastanesi), Mersis No: 0025002877400016 ve Akhisar Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 6456 ile şirketi konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin borçlarını yapılandırarak faaliyetlerine devam etmesine imkan sağlayacak bir karar verecek. İtiraz eden alacaklılar, itirazlarını duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak mahkemeye bildirmek zorundadır.

DURUŞMA DETAYLARI:

Duruşma Tarihi: 12 Temmuz 2024

Duruşma Yeri: Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi Duruşma Salonu

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, bir şirketin borçlarını yapılandırarak iflastan kurtulmasına imkan sağlayan bir yasal prosedürdür. Bu prosedür sayesinde şirket, alacaklılarıyla bir anlaşmaya vararak borçlarını yeniden yapılandırabilir ve faaliyetlerine devam edebilir.