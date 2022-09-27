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Güldür Güldür Show'un Naime'si son haliyle şaşırttı

Türkiye'nin sempatisini kazanan başarılı oyuncu Ecem Erkek'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Kilo verdiği görülen Ecem Erkek'in bembeyaz saçları da dikkat çekti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:16
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Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un oyuncusu Ecem Erkek son haliyla dikkat çekiyor

Güldür Güldür Show'un Naime'si son haliyle şaşırttı
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Güldür Güldür Show'da Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek son dönemlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor. 33 yaşındaki oyuncu Güldür Güldür Show'dan ayrıldığını açıklayarak tüm sevenlerini üzmüştü. 

Güzel oyuncu "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" filminde başrol oynamış ve büyük beğeni toplamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncunun son hal herkesi şaşırttı. Oldukça kilo verdiği gözlenen oyuncunun saçlarındaki beyazlık da dikkatlerden kaçmadı. 

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Catal
27.09.2022 16:53
Biz naimeyi seviyoruz ve istiyoruz  
 
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