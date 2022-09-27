Güldür Güldür Show'un Naime'si son haliyle şaşırttı

Güldür Güldür Show'da Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek son dönemlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor. 33 yaşındaki oyuncu Güldür Güldür Show'dan ayrıldığını açıklayarak tüm sevenlerini üzmüştü.

Güzel oyuncu "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" filminde başrol oynamış ve büyük beğeni toplamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncunun son hal herkesi şaşırttı. Oldukça kilo verdiği gözlenen oyuncunun saçlarındaki beyazlık da dikkatlerden kaçmadı.