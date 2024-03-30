Ekrem İmamoğlu. 'Ekonomik afetten kurtulmak için 31 Mart'ta rekor bir fark atacaksınız'

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Ekrem İmamoğlu. 'Ekonomik afetten kurtulmak için 31 Mart'ta rekor bir fark atacaksınız'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı mitingde vatandaşlara seslenerek,” Faiz sorununu çözün. İşsizlik sorununu çözün’ demek için, 31 Mart'ta, pazar günü rekor bir fark atacaksınız, fark” ifadelerini kullandı.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP’nin Zeytinburnu, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Fatih belediye başkan adaylarıyla ilçelerinde seçim turu gerçekleştirdi. İmamoğlu, daha sonra sultanbeyli halk buluşmasına katıldı.

İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında geçen turda, seçim otobüsünün önünü kesen yurttaşlara kısa konuşmalar yaptı.

“EKREM İMAMOĞLU'NUN ARKASINDA 16 MİLYON İSTANBULLU VAR”

İmamoğlu, Eyüpsultan Rami’de toplanan coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmasında, “Ekrem İmamoğlu kardeşiniz, arkadaşınız, evladınız bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet etti; bundan sonra yine eşit hizmet etmeye devam edecek. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında kabine yok, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında 16 milyon İstanbullu var. Ekrem İmamoğlu'na talimat veren yok. Ekrem İmamoğlu’na talimat veren, fikrini söyleyen 16 milyon İstanbullu var. İstanbullu ne derse, İstanbul'u ne isterse onu yapar” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli halk buluşmasında coşkuyla karşılandı. İmamoğlu İlçe meydanında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

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“31 MART PAZAR GÜNÜ REKOR BİR FARK ATACAKSINIZ, FARK”

İmamoğlu, “Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Bir an önce, Allah'ın izniyle, memleketin bu sosyal çöküntüden, bu ekonomik afetten kurtulmasını istiyoruz. Peki, bundan kurtulmak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Söyleyeyim. Şimdi işini terk edenler var, işini terk edip Ekrem'e misafir olmaya gelenler var. Biliyorsunuz değil mi? Sizler görevinizi Sultanbeyli'de tam yaparak, onlara, ‘Gidip işinizin başına, bu memleketin dertleriyle uğraşın. Atanamayan öğretmenlerle uğraşın. Gidin Ankara'ya, enflasyon sorununu çözün. Faiz sorununu çözün. İşsizlik sorununu çözün’ demek için, 31 Mart'ta, pazar günü rekor bir fark atacaksınız, fark” dedi.

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İmamoğlu, “Onlar ne yapacak” sorusunun altını da “Arkalarına bakmadan, koşa koşa Ankara'ya gidecek. Niye? Bu millet ona oy verdi. Dedi ki, ‘Ben seni hükümet yaptım. Söz verdin; ‘Mülakatı kaldıracağım’ dedin, kaldırmadın. ‘Enflasyonu düşüreceğim’ dedin, düşürmedin. ‘Zam yapmayacağım’ dedin, zam yaptın. Şimdi Ankara'ya dönecekler. Çünkü niye biliyor musunuz? Fark yediler ya; bir an önce tutuşacaklar. Öbür seçimi kaybetmemek için, çok çalışmaya Ankara'ya gidecekler. Ama yapabilirler mi; bilmiyorum. Onu bakacağız” sözleriyle doldurdu.

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