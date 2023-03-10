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  • İmamoğlu’nun esprisi Cem Yılmaz’ı kahkahaya boğdu. Görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu

İmamoğlu’nun esprisi Cem Yılmaz’ı kahkahaya boğdu. Görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu

Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir programda anlattığı esprili bir hikayenin ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı kahkahaya boğduğu görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu…

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 22:25
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Ekrem İmamoğlu’nun esprisi Cem Yılmaz’ı kahkahaya boğdu

İmamoğlu’nun esprisi Cem Yılmaz’ı kahkahaya boğdu. Görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu
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2020 yılında İBB’nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında gazeteci Nevşin Mengü moderatörlüğünde yayınlanan 'Çocukluğumuzun 23 Nisanları' söyleşinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, komedyen Cem Yılmaz ve gazeteci yazar Hıfzı Topuz konuk olmuştu.

İMAMOĞLU'NUN ESPRİSİ CEM YILMAZ'I KAHKAYA BOĞDU

O programda Ekrem İmamoğlu'nun anlattığı esprili bir hikayenin ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı kahkahaya boğduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu anlattığı hikâyede Karedeniz’de CHP’li bir yöneticinin seçimde oy verecek annesiyle yaşadığı esprili anlar konu ediliyor.

İşte İmamoğlu’nun anlattığı esprili hikaye ve görüntüleri:

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