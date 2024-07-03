Ekümenik ihaneti

Bir yanda; Sinan Ateş siyasi cinayetinin siyasi azmettiricilerini korumak için sanıklar tarafından hukuku alt etme tiyatrosunun sahnelenmesi ve yarım yamalak yargılama yaşanıyor.

Bir yanda; Gar Katliamı’nı insanlığa karşı işlenen suç kabul etmeyerek insanlığa karşı suç işleyen yargıçlar vicdanlarımızı sızlatıyor.

Bir yanda; Fener Rum Patriği Bartholomeos’un uluslararası toplantıya “ekümenik” sıfatıyla katılıp sonuç bildirgesini imzalaması Lozan Antlaşması’nın çiğnenmesidir.

Bir yanda; Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün siyasi, güvenlik ve yargı ayaklarının ortaya çıkarılmaması için yapılan siyasi baskı dosyanın kapatılmasına neden oluyor.

Bir yanda; Mehmet Şimşek sabır istiyor.

Bir yanda; Yumuşama yerini sertleşmeye bırakıyor.

Bir yanda; Normalleşme doğal yoluna girerek anormalleşmeye yeniden evriliyor.

Bir yanda; Anımsayacağınız gibi 5 bakan topun ağzında değişecek yazımı onaylayan kısmi iki bakan değişikliği oldu.

Görüyorsunuz ki hepsi birbirinden önemli ancak…

Kurtuluş ve kuruluşun hamisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekasına kara leke düşüren “ekümenik” skandalı diğerlerinden çok daha önemli ve çok daha vahim.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ekümenik yani Vatikan benzeri bir din devleti lideri sıfatıyla İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı’na katılması Türkiye devleti açısından ulusal ve uluslararası manada ciddi bir skandal olarak kayıtlara geçmiştir.

Cumhur İttifakı’nın eş başkanı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sessizliği ve kabullenmesi elbette vahimdir.

Ancak çok daha vahim olanı şudur:

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağına, Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusu ve şerefi üzerine and içen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sessizliğidir.

Bu rezalete en ağır tepkiyi ise Gelecek Partisi Muğla milletvekili ve meclis Saadet grubu başkanı Doç. Dr. Selçuk Özdağ gösterdi.

Özdağ özetle şöyle dedi:

“Hakan Fidan’ın tam da yanında, hiçbir tüzel kişiliği olmaksızın yalnızca Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir azınlık kilisesi olan Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos’un Ekümenik Patrik sıfatıyla gözlemci olması ve Barış Konferansı’nda kabul edilen karara imza atması kanunlarımıza göre suçtur, hukuki ve siyasi skandaldır.

İstanbul yerine ‘Konstantinopolis’ olarak adlandırılması ve Fener Rum Patriği’nin “ekümenik” unvanı ile davet edilmesi büyük rezalettir.

Anayasanın 10. Maddesine aykırıdır.

Dönemin başbakanı Binali Yıldırım da söz konusu patriği ‘Ekümenik’ olarak tanımlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız ve üniter yapısına dinamit koyulan her hususa koşar adım giden bir zihniyetle karşı karşıyayız.”