23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi

Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi

Meksika’da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 2 bin 400 kilogram kokain ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 23:51
Takip Et

Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi

Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi
+
Aa
-

İHA - Meksika’da Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (SEMAR) ve ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ortak yürütülen operasyonlarda ülkenin güney sınırında yer alan Chiapas eyaleti açıklarında 3 tekne ile taşınan toplam 2 bin 400 kilogram kokain ve 3 bin 512 litre kaçak yakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi ise uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen ilk operasyonda Guatemala sınırının çok yakınındaki Chiapas Limanı açıklarında küçük bir teknede bin 500 kilogram kokain yakalandığı ve teknede bulunan 4 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla tutuklandığı aktarıldı.

Chiapas Limanı açıklarında 21 Şubat günü gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise 2 küçük tekne içerisinde toplam 900 kilogram kokain ve 53 varilde toplam 3 bin 512 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, teknelerde bulunan alan 6 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, istihbarat çalışmaları sonucunda başlatılan bu operasyonların havadan, karadan ve denizden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildiğini açıklarken, tutuklanan 10 kişinin Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
2
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
3
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
4
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
6
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
7
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
﻿Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
﻿Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
﻿Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi
﻿Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi
﻿Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.