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Elazığ’da deprem sonrası fay hattındaki kırıklar görüntülendi

Elazığ’da, 17 Şubat’ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından metrelerce uzanan fay hattındaki kırık, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 23:36
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Elazığ’da deprem sonrası fay hattındaki kırıklar görüntülendi

Elazığ’da deprem sonrası fay hattındaki kırıklar görüntülendi
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(DHA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Elazığ’da 17 Şubat günü 18.34’te, merkez üssü Yolüstü Köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Elazığ’ın yanı sıra ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir yapı hasar almadı. Depremin ardından fay hattında oluşan kırık, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Depremin yaşandığı Yolüstü köyünde fay hattının geçtiği bir arazide çekilen görüntülerde, metrelerce uzayan kırıklar görüldü.

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