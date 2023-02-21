TBMM'nin açılacağı tarih belli oldu: İlk gündem EYT

Gelecek hafta çalışmalara başlayacak TBMM’nin ilk gündemi emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme olacak. Meclis gündeminde bekleyen diğer çalışmalara da devam edilecek.

İLK GÜNDEM EYT

Deprem sebebiyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gelecek hafta toplanacak. 28 Şubat Salı günü mesaiye başlayacak olan TBMM’nin ilk gündemi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme olacak.

Gazete Duvar'ın haberine göre, EYT düzenlemesi dışında, Meclis gündeminde bekleyen diğer çalışmalara da devam edilecek.

DEPREM SEBEBİYLE ÇALIŞMALAR ERTELENMİŞTİ

Meclis gündeminde EYT’nin yanı sıra bazı alacakların yapılandırılması kanun teklifi bulunuyor.

TBMM milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara vermişti.