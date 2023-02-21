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Pınar Altuğ 'özel mesaj gelirse itibar etmeyin' dedi

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda dolandırıcılar konusunda takipçilerini uyardı. Altuğ böyle bir zamanda yapılan böylesi bir ahlaksızlığı da kınadı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 22:09
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Deprem bölgesine yardımlarda bulunan Pınar Altuğ adını kullanarak dolandırıcılık yapanlar konusunda uyardı

Pınar Altuğ 'özel mesaj gelirse itibar etmeyin' dedi
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Depremin ilk günlerinden beri gerek kendisi, gerekse eşi Yağmur Atacan olmak üzere depremzedelerin yardımına koşan Pınar Altuğ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla deprem bölgesindeki depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalışıyor.

Yardım etmek isteyenleri ve depremzedeleri hesabından yaptığı paylaşımlarla buluşturmaya çalışan Pınar Altuğ, tüm bu koşturmaları arasında adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlar olduğunu gördü ve bu konuda uyarıda bulundu.

Takipçilerine 'özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin' şeklinde uyarıda bulunan Altuğ şunları yazdı:

"Benden özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin! Asrın afetini yaşadığımız şu günlerde birilerini dolandırmaya çalışmak!

Bu ahlaksızlığı, insafsızlığı, terbiyesizliği, manyaklığı aklım almıyor!

Hesabım bende, gerekli her türlü önlemi aldık ama yine de böyle bir mesaj gelirse lütfen benimle iletişime geçin.  Teşekkürler"

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