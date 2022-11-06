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  • Elazığ'daki depremde evi yıkılmıştı. 84 yaşındaki Nebahat teyze 3 yıldır konteynerde yaşıyor

Elazığ'daki depremde evi yıkılmıştı. 84 yaşındaki Nebahat teyze 3 yıldır konteynerde yaşıyor

Elazığ'daki depremde evi yıkılan ve 3 yıldır konteynerde yaşayan 84 yaşındaki Nebahat Şen dışarda kurduğu sobayla ısınıyor.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 22:40
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Elazığ'daki depremde evi yıkılan ve 3 yıldır konteynerde yaşayan 84 yaşındaki Nebahat Şen dışarda kurduğu sobayla ısınıyor

Elazığ'daki depremde evi yıkılmıştı. 84 yaşındaki Nebahat teyze 3 yıldır konteynerde yaşıyor
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Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8’lik depremde evi yıkılan 84 yaşındaki Nebahat Şen, iki kızıyla 3 yıldır konteynerde kalıyor. 

Odatv'nin aktardığına göre, Şen, idarecilere yardım talebinde bulunmasına rağmen karşılık bulamadığını belirterek, “Devlet büyüklerimize sesleniyorum ellerini, ayaklarını öpeyim ne olur bize yardım etsinler, perişanız” dedi.

Nebahat Şen’in çağrısını sosyal medyadan paylaşan Sözcü muhabiri Evren Demirdaş şu ifadeleri yazdı:

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8’lik depremde evi yıkılan 84 yaşındaki Nebahat Şen, 3 yıldır konteynerde kalıyor. Dışarıda kurduğu sobada ısınan Şen,“Devlet büyüklerimize sesleniyorum ellerini, ayaklarını öpeyim ne olur bize yardım etsinler, perişanız” diyor.

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