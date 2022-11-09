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  • Turhan Çömez Bakan Kurum'a çok net yanıt verdi. Artık enkazını en kısa zamanda kaldıran bir Türkiye var demişti.

Turhan Çömez Bakan Kurum'a çok net yanıt verdi. Artık enkazını en kısa zamanda kaldıran bir Türkiye var demişti.

Turhan Çömez, enkazları kısa zamanda kaldırmakla övünen Bakan Kurum'a flaş bir yanıt verdi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 19:56
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Turhan Çömez, enkazları kısa zamanda kaldırmakla övünen Bakan Kurum'a flaş bir yanıt verdi

Turhan Çömez Bakan Kurum'a çok net yanıt verdi. Artık enkazını en kısa zamanda kaldıran bir Türkiye var demişti.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamalarda, "Artık enkazını en kısa zamanda kaldıran, vatandaşına en kısa zamanda ulaşan bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Turhan Çömez, Bakan Kurum'a sosyal medyadan çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Kurum'un komisyonda kullandığı "Artık enkazını en kısa zamanda kaldıran, vatandaşına en kısa zamanda ulaşan bir Türkiye var" ifadelerini Twitter hesabından gündeme getiren Çömez, sandığı işaret etti.

Çömez, "Sandık bir gelsin de, enkaz kaldırma çalışması nasıl yapılır göreceksin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

Kurum, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün görevi devraldığımız 2018’den bugüne gerçekleştirdiğimiz beşinci bütçemiz. Ne yazık ki bu süreçte ülke olarak, millet olarak birçok sel, deprem, yangın afetiyle karşı karşıya kaldık. Türkiye bu afetlerde, bir olmuş ve tüm zorlukları beraber göğüslemiştir. Artık enkazını en kısa zamanda kaldıran, vatandaşına en kısa zamanda ulaşan bir Türkiye var. Krizi en doğru ve hızlı şekilde yöneten bir Türkiye var. Devletine güvenen bir millet ve yaraları hızlıca saran bir Türkiye var. Afet olan tüm il ve ilçelerimizde, tarihin en büyük, en kapsamlı, en hızlı dönüşümlerine imza atan güçlü bir Türkiye var. İşte bizim, Türkiye Yüzyılı iddiamızın referansı da çıkış noktası da bu aziz millettir ve her alanda güçlü devletimizdir."

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Ha ha
9.11.2022 20:14
Allah'ına gurban reis diline sağlık bak seçim gelsin enkaz nasıl kaldırılıyor görün  
 
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