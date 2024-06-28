Elektrik zammına tepki yağdı. 'Mehmet Şimşek aklını başına almalıdır'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, elektriğe 1 Temmuz tarihinden itibaren yüzde 38 oranında zam yapılmasını tepki gösterdi. Emir, elektriğe yüzde 38 oranında zam yapmanın iğneden ipliğe her şeye zam yapmak olduğunu, her şeyin pahalanacağını, bu kafayla, bu yöntemle enflasyonun düşmeyeceğini söyledi.

“MEHMET ŞİMŞEK AKLINI BAŞINA ALMALIDIR”

Murat Emir, Mehmet Şimşek’e seslenerek, “Mehmet Şimşek, aklını başına almalıdır" dedi. Elektriğe uzun bir süredir baskı yaptıklarını da belirten Emir, yapılan bu zammın beklenen bir zam olduğunu ve sonunda son derece yüksek bir zam açıkladıklarını söyledi.

Asgari ücrete bir yıl boyunca zam yapılmayacağını söyleyen Emir, emeklilerin 10 bin lira ile geçinmek zorunda kalacağını, enflasyonu yüzde 75'lerden yüzde 40'lara çekeceğiz diye yoksulların, işsizlerin, dar gelirlilerin, açlık sınırında yaşayanların maaşlarını baskıladıklarını, ama kendilerine gelince elektriğe yüzde 38 zam yaptıklarını söyledi.

EPDK, 1 Temmuz tarihinden itibaren yüzde 38 oranına elektrik zammına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in ardından Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ’da tepki gösterdi.

"BİR YANDAN VERGİ KAÇIRIYORLAR BUNA DA 'VERGİDEN KAÇINMA' DİYORLAR”

"Bir yandan vergi kaçırıyorlar, buna da 'vergiden kaçınma' diyorlar” ifadelerini kullanan Özdağ, yapılan bu zammın kamuoyunda bir algı yönetmek olduğunu, yaz sezonunda insanların elektriklerini daha çok kullanacağını, klimaları çalıştıracağını, tarımda da elektrik kullanacağını belirtti. Özdağ, “Bununla ilgili olarak kalkıp yüzde 38 zam yapmak insafsızlık ve ayıp. Kim yapıyor bu zammı? Özel sektör. Kim verdi özelleştirmeyi? İktidar verdi. Bu hükümet de bunları denetlemiyor. Yani bu insanlar az paralarla çok para kazanalım istiyorlar. Herhangi bir yatırım yapmadan çok ciddi zamlarla vatandaşımızı boğuyorlar. En kısa zamanda erken seçim olması lazım” ifadelerini kullandı.

"ESAS ZAMLAR BUNDAN SONRA GELECEK"

Yapılan bu zammı fragman olarak değerlendirdiğini belirten Özdağ, esas zamların bundan sonra geleceğini, bugünleri arayacağımızı, ve vatandaşın 'yandım Allah' diyeceğini, Temmuz ayında memurlara zam yapılırken milletvekillerine ve bakanlara da zam yapılacağını belirtti. Özdağ, “Sayın Mehmet Şimşek, asgari ücrete zam yok ama senin maaşına zam olacak. El insaf. Vicdan mı bu?" ifadelerini kullandı.