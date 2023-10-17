Elektrikli otomobil üreticisinden sonra kamyon üreticisi Volta iflas etti. 5.000 araç siparişi almıştı

Çin merkezli WM Motors'un iflasından sonra İsveç merkezli elektrikli kamyon üreticisi Volta Trucks da iflas başvurusuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Volta Trucks'ın batarya tedarikçisi Proterra'nın iflas başvurusunda bulunması, şirketin imalat planlarını olumsuz yönde etkiledi ve üretimde öngörülen hacimlere ulaşılamadı.

İFLAS BAŞVURUSU YAPILACAK

Batarya tedarikine ilişkin belirsizliklerin şirketin yeterli sermayeye erişimini de zorlaştırmasının ardından, Volta Trucks yönetimi, İsveç'te iflas başvurusunda bulunmak için gerekli adımları atmaya karar verdi.

850 ÇALIŞANI BULUNUYORDU

Grubun ana ticari kuruluşu Volta Trucks Limited de kısa süre içinde İngiltere'de iflas başvurusunda bulunacak ve sürecin yönetimi için danışmanlık ve hizmet şirketi Alvarez & Marsal'ı atayacak.

Şirketin 600'ü İngiltere'de olmak üzere yaklaşık 850 çalışanı bulunuyor.

5.000'DEN FAZLA SİPARİŞ TOPLAMIŞTI

Elektrikli kamyon üreticisi yatırımcılardan yaklaşık 300 milyon euro (316 milyon dolar) toplarken, 5.000'den fazla araçtan oluşan bir sipariş de toplamıştı.

ELEKTRİKLİ OTOMOTİV DEVİ DE İFLAS ETMİŞTİ

Ünlü EV üretici WM Motors da yeniden yapılandırma ismi altında iflas ettiğini açıklamıştı.

Otomobil üreticisi, salgının etkisi, sermaye piyasasındaki durgunluk, hammaddelerdeki büyük fiyat dalgalanmaları ve operasyonlar ve geliştirme için gereken sermayenin elde edilmesindeki aksaklıklar nedeniyle son yıllarda operasyonel bir ikilemde kaldığını söylemişti.