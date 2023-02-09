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Enkaz altındaki insanları bulma uygulaması geliştirildi. Deprem bölgesindeki herkes telefonlarına indirsin

İTÜ’de geliştirilen bir uygulama enkaz altında kalanların yerinin tespit edilmesine yardımcı oluyor. Uygulamayı kullanmak için internet bağlantısı gerekmiyor.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:59
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Enkaz altındaki insanları bulma uygulaması geliştirildi

Enkaz altındaki insanları bulma uygulaması geliştirildi. Deprem bölgesindeki herkes telefonlarına indirsin
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İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi tarafından “Enkaz Dinleme Uygulaması” adıyla çıkan uygulaması geliştirildi. Ücretsiz olarak sunulan uygulama sayesinde internet bağlantısı olmadan enkaz altında kalan insanlar tespit edilebiliyor. Uygulama yapılan frekans ayarı sayesinde insan sesi diğer dış seslerden ayırt edilebiliyor.

Bu sayede arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları daha kolay tespit edilebilir. Ayrıca uygulamada dinlediğiniz sesler cihazınıza kayıt oluyor. Yani emin olabilmek için tekrar dinleyebiliyorsunuz.

ENKAZ DİNLEME UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Uygulamayı kullanmak için ilk önce https://web.itu.edu.tr/sariero/dinleme.html sitesine girmeniz gerekiyor. Daha sonra bu siteden alt ve üst frekans ses aralığını ayarlamanız lazım. Uygulamaya girdiğinizdeki başlangıç ayarları ideal bir düzeydedir. Ancak yine de frekans ayarını isterseniz değiştirebilirsiniz.

Kazanç ayarı ise sesi yükseltmenize olanak sağlamaktadır. İnternet tarayıcısı üzerinden girdiğiniz uygulama şimdilik iOS cihazlarda çalışmamaktadır.

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