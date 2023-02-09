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Enkaz altında duvara 'umudunuzu kaybetmeyin' yazdı, 64 saat sonra kurtarıldı

Hatay’daki enkazın altında kalan gencin duvara ‘umudunuzu kaybetmeyin’ yazdığı görüldü. Enkazın altında tam 64 saat sonra çıkarıldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:37
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Enkaz altında duvara 'umudunuzu kaybetmeyin' yazdı, kurtarıldı

Enkaz altında duvara 'umudunuzu kaybetmeyin' yazdı, 64 saat sonra kurtarıldı
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Kahramanmaraş depremi için Antalya’dan deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Doğan Akkök isimli genci enkazdan 64 saat sonra sağ çıkardı. Gencin, enkazın içinden duvara, "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş ve Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Ekipler enkazda yaşam belirtisi tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, Doğan Akkök isimli gence ulaştı. İtfaiye erleri, 3 gün sonra ışık gördüğünü belirten Akkök ile iletişim kurup, moral vermeye çalıştı. Ekiplerin, "Sen yazılımcı ol" tavsiyesine Akkök, "Benim için grafik tasarım ağabey" dedi.

DEPREMDEN 64 SAAT SONRA KURTARILDI

Depremden 64 saat sonra enkazdan kurtarılan Akkök, hastaneye kaldırıldı. Akkök'ün, enkazda duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı görüldü.

(Kaynak: DHA)

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