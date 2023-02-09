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  • Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede: Avrupa seni kıskanıyor da sen 4 gündür bir kepçe niye gönderemiyorsun?

Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede: Avrupa seni kıskanıyor da sen 4 gündür bir kepçe niye gönderemiyorsun?

Deprem bölgesinde enkaz altında yakınlarının olduğunu söyleyen bir vatandaş, hükümeti eleştirerek isyan etti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:44
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Yakınları enkaz altında kalan bir depremzeden iktidara eleştiri

Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede: Avrupa seni kıskanıyor da sen 4 gündür bir kepçe niye gönderemiyorsun?
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Yakınları enkaz altında kalan depremzede bir vatandaş "Avrupa seni kıskanıyor da sen 4 gündür bir kepçe niye gönderemiyorsun? Hem de bu partinin adamıyız, bir de öyleyiz yani" diye konuştu. 

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı.

Vatandaşlar felaketin yaralarını sarmaya devam ediyor. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi. Depremde yaralanan sayısı ise 62 bin 937 kişiye ulaştı. 

Ekipler enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 

Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede vatandaş ise iktidarı eleştirerek isyan etti. 

"AVRUPA SENİ KISKANIYOR DA SEN 4 GÜNDÜR BİR KEPÇE NİYE GÖNDEREMİYORSUN?"

Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede "Avrupa seni kıskanıyor da sen 4 gündür bir kepçe niye gönderemiyorsun? Hem de bu partinin adamıyız, bir de öyleyiz yani." diye  konuştu. 

Ayrıca depremzede vatandaş bir de "Bu partinin adamıyız, bir de öyleyiz yani." diye belirtti. 

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Mahmut kol
9.02.2023 14:00
"Hem de partiliyiz" AKP zihniyetini gözler önüne seriyor.  
 
Sabahçı
9.02.2023 13:59
Sen gerçekten duyarlı bir insansan kepçe bekleme ellerine kaz.bak elin yunanına elleriyle senin insanını enkazdan çıkarmaya çalışıyor.  
 
Ateş 09 02 2023
9.02.2023 13:35
Siz 20 senede akıllanmadıy saniz artık cok sizin yüzünüzden ne kadar can gitti evet çok güçlü ama yıllarca söylendi toplanani harcamak kolay ya şimdiki aci  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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