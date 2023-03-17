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Twitch’in 16 yıllık CEO'su istifa etti

Twitch’in ilk kurucularından olan Emmett Shear uygulamadan istifa ettiğini duyurdu. Shear görevini yönetim kurulundan bir üyeye bırakacağını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 13:22
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Twitch’in 16 yıllık CEO'su Emmett Shear istifa etti

Twitch’in 16 yıllık CEO'su istifa etti
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Ülkemizde 2011 yılından itibaren kullanılan Twitch'in geçmişi aslında 16 yıl önceye dayanıyor. 16 yıldır Twitch yöneticiliği yapan Emmett Shear uygulamadan istifa etti.

Shear ve arkadaşlarının internet üzerinden canlı yayın konusunu 2006 yılından beridir çalışıyordu. Öyle ki Twitch platformunu da Shear, arkadaşı Justin Kan ile Justin.tv’yi dönüştürerek kurdu.

CEO Shear, aradan geçen 16 yıllık süreçte platformunu ileriye taşıdı ve global çapta bir marka haline getirdi. Twitch bu globalleşme ile dünya genelinde vadettiği 24 saatlik yayın akışını sağlayabiliyor. Ayrıca Türkiye’de de oldukça sevildi ve birçok yayıncının ünlenmesine olanak sağladı.

Kurucu CEO 16 yıllık çalışmalarına son verdi ve görevinden istifa etti. Shear Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında ilk çocuğunun doğması sonra Twitch ve geleceği hakkında düşündüğünü, ailesi ile daha çok vakit geçirmesi gerektiğini belirtti. 

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