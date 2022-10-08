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Elon Musk çocuğunun cinsiyet değiştirmesiyle ilgili komünistleri suçladı

ABD’li milyarder Elon Musk çocuğunun kendisiyle ilişkisini kesmesi ve ismi ile cinsiyetini değiştirmesiyle ilgili olarak okullardaki Marksist akademisyenleri suçladı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 19:36
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Elon Musk çocuğunun cinsiyet değiştirmesiyle ilgili komünistleri suçladı

Elon Musk çocuğunun cinsiyet değiştirmesiyle ilgili komünistleri suçladı
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Geçen yıl ismini ve cinsiyetini değiştirmek için başvuruda bulunan, “biyolojik babasıyla hiçbir biçimde bir ilişkisi olmasını istemediğini ve artık kendisiyle yaşamayacağını” açıklayan 19 yaşındaki çocuğuyla ilgili konuşan Musk, seçkin okulların ve üniversitelerin neo-Marksistler tarafından ele geçirilmesi nedeniyle bu durumun yaşandığını, okullarda komünizmin öğretildiğini öne sürdü.

210 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, ABD’de okullardaki sol etkiye işaret ederek “Bu tam komünizm… Eğer zenginsen kötüsün gibi bir genel algı var” dedi.

Diğer çocuklarıyla ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Musk, “Hepsini kazanamazsın” dedi.

İlk eşi Justine Wilson ile evliliğinden olan oğlu Xavier Alexander Musk, geçen sene, artık bir kadın olarak anılmak istediğini belirtmiş ve ismini de Vivian Jenna Wilson olarak değiştirdiğini duyurmuş, mahkemeye başvuru yapmıştı.

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