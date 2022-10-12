Elon Musk Putin ile ilgili sessizliğini bozdu. Müzakere şartlarını öğrendi mi

Siyaset bilimci Ian Bremmer, Musk'ın Putin ile görüşerek Rus liderin kırmızı çizgilerini öğrendiğini açıkladı.

HuffPost'ta yer alan habere göre, Bremmer, Musk'ın kendisine Putin'in Ukrayna'daki çatışma hakkında, belirli şartların karşılanması durumunda 'müzakere etmeye hazır olduğunu' söylediğini yazdı.

PUTİN’İN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

Bremmer'e göre, Putin'in kırmızı çizgileri şu şekilde:

Kırım Rus kontrolü altında kalacak.

Ukrayna kalıcı bir tarafsızlık anlaşması yapacak.

Kiev, Doğu Ukrayna'da Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia'nın ilhakını kabul edecek.

MUSK'TAN YANIT GELDİ

Musk Putin ile görüştüğü iddiaları ile ilgili ortaya atılan bu iddia sonrası sessizliğini bozdu. Milyarder iş insanı iddiayı reddetti ve 'Putin ile sadece bir kez görüştüm ve bu yaklaşık 18 ay önceydi. Konu uzaydı' dedi.