12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Elon Musk Putin ile ilgili sessizliğini bozdu. Müzakere şartlarını öğrendi mi

Elon Musk Putin ile ilgili sessizliğini bozdu. Müzakere şartlarını öğrendi mi

Elon Musk, Putin ile görüşüp Ukrayna ile müzakere şartlarını öğrendiğine yönelik iddiaları reddetti. Musk’ın Putin ile görüştüğünü siyaset bilimci Bremmer öne sürmüştü.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 15:12
Takip Et

Elon Musk Putin ile ilgili sessizliğini bozdu. Müzakere şartlarını öğrendi mi

Elon Musk Putin ile ilgili sessizliğini bozdu. Müzakere şartlarını öğrendi mi
+
Aa
-

Siyaset bilimci Ian Bremmer, Musk'ın Putin ile görüşerek Rus liderin kırmızı çizgilerini öğrendiğini açıkladı.

HuffPost'ta yer alan habere göre, Bremmer, Musk'ın kendisine Putin'in Ukrayna'daki çatışma hakkında, belirli şartların karşılanması durumunda 'müzakere etmeye hazır olduğunu' söylediğini yazdı.

PUTİN’İN KIRMIZI ÇİZGİLERİ
Bremmer'e göre, Putin'in kırmızı çizgileri şu şekilde:

Kırım Rus kontrolü altında kalacak.

Ukrayna kalıcı bir tarafsızlık anlaşması yapacak.

Kiev, Doğu Ukrayna'da Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia'nın ilhakını kabul edecek.

MUSK'TAN YANIT GELDİ
Musk Putin ile görüştüğü iddiaları ile ilgili ortaya atılan bu iddia sonrası sessizliğini bozdu. Milyarder iş insanı iddiayı reddetti ve 'Putin ile sadece bir kez görüştüm ve bu yaklaşık 18 ay önceydi. Konu uzaydı' dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
3
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
4
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
5
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
6
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
7
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.