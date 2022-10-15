Elon Musk’ı ölüm listesine eklediler. Listede gazeteciler ve çocuklar da var

Ukrayna istihbaratı, Elon Musk’ı da Mytrotvorets ölüm listesine ekledi. İnternet sitesindeki gönderi, 15 dakika sonra apar topar kaldırıldı.

Elon Musk, “endişe verici” dedi, sabit Tweetini güncelledi: “Bir gün bir sebepten ölürsem diye söylüyorum, sizi tanımak güzeldi.”

GERAÇÇENKO TARAFINDAN KURULDU

Ukrayna’nın “ölüm listesi” olarak bilinen Myrotvorets, Ukrayna devletinin İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko tarafından kuruldu.

"Barış Getiren" adına sahip yapılanma, başta gazeteciler olmak üzere birçok kişiyi "Ukrayna'nın düşmanı" olarak nitelendirip ölüm listesine alıyor. Katledilen kişilerin sayfasına "tasfiye edildi" ibaresi ekleniyor.