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Elon Musk’ı ölüm listesine eklediler. Listede gazeteciler ve çocuklar da var

Elon Musk Ukrayna İstihbaratı tarafından gazeteci ve çocuklarında dahil olduğu ölüm listesine eklendi. Musk ismi 15 dakika sonra listeden kaldırıldı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 13:31
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Elon Musk’ı ölüm listesine eklediler. Listede gazeteciler ve çocuklar da var

Elon Musk’ı ölüm listesine eklediler. Listede gazeteciler ve çocuklar da var
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Ukrayna istihbaratı, Elon Musk’ı da Mytrotvorets ölüm listesine ekledi. İnternet sitesindeki gönderi, 15 dakika sonra apar topar kaldırıldı.

Elon Musk, “endişe verici” dedi, sabit Tweetini güncelledi: “Bir gün bir sebepten ölürsem diye söylüyorum, sizi tanımak güzeldi.”

GERAÇÇENKO TARAFINDAN KURULDU
Ukrayna’nın “ölüm listesi” olarak bilinen Myrotvorets, Ukrayna devletinin İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko tarafından kuruldu.

"Barış Getiren" adına sahip yapılanma, başta gazeteciler olmak üzere birçok kişiyi "Ukrayna'nın düşmanı" olarak nitelendirip ölüm listesine alıyor. Katledilen kişilerin sayfasına "tasfiye edildi" ibaresi ekleniyor.

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