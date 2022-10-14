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Elon Musk’ın başı federallerle dertte. Lanet olası federaller

Twitter Elon Musk’ın satın alma işlemi nedeniyle federal soruşturma altında olduğunu açıkladı. Musk'ın avukatı Alex Spiro, Reuters'a Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgeleri "hedef şaşırtma" olarak niteleyerek ve "Federal inceleme altında olanlar Twitter yetkilileri" dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:07
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Elon Musk’ın başı federallerle dertte. Lanet olası federaller

Elon Musk’ın başı federallerle dertte. Lanet olası federaller
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Elon Musk'un Twitter'ı satın alma girişiminden sonra başlayan gergin süreç devam ediyor. Büyük ses getiren satın alma girişiminden sonra Musk, sahte hesapların beklediğinden çok olmasını gerekçe göstererek 44 milyar dolarlık satın alma işleminden vazgeçmiş ve dava süreci başlamıştı.

Bu kapsamda Twitter mahkemeye yeni belgeler sundu.

SORUŞTURMA MAHREMİYETİ
Belgelerde, Elon Musk'ın, 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerin incelemesi altında olduğu belirtildi.

Belgelerde, Musk hakkında inceleme yürütüldüğü ifade edilse de, incelemelerin odağında tam olarak neyin olduğu ya da incelemelerin hangi makamlar tarafından yürütüldüğü yer almadı.

Elon Musk'a anlaşmayı tamamlaması için Temmuz'da dava açan Twitter TWTR.N Tesla şirketinin TSLA.O avukatlarının istenilen belgeleri teslim etmediğini ve gerekçe olarak "soruşturma mahremiyetini" öne sürdüğünü söyledi.

Twitter, Eylül sonunda Musk'ın avukatlarının belgeleri "özel kayıt" olarak nitelendirerek alıkonmalarını talep ettiğini ifade etti.

MUSK’TAN AÇIKLAMA
Belgelerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) gönderilen bir e-mail ve Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) gönderilen bir sunum yer alıyor.

Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgelerde "Bu perdeleme oyunu artık sona ermeli" ifadesi yer aldı.

Musk'ın avukatı Alex Spiro, Reuters'a Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgeleri "hedef şaşırtma" olarak niteleyerek ve "Federal inceleme altında olanlar Twitter yetkilileri" dedi.

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