Elon Musk'tan Pentagon'a sert çağrı: Parasını siz verin

Elon Musk, sahibi olduğu ABD merkezli uzay programı SpaceX ile Ukrayna'ya askeri amaçlı kullanılması için 80 milyon dolarlık 20 bin Starlink uydusu bağışlamıştı. Starlink uydularının maliyetinin 100 milyon doları aşacağını söyleyen Musk, Ukrayna'daki hizmete fon sağlamayı durdurabileceğini belirtti.

CNN'in haberine göre; Musk, SpaceX'in Pentagon'a Starlink hizmetini finanse etmeye devam edemeyeceğini açıklayan bir mektup gönderdi. Mektupta, Pentagon'un Ukrayna hükümeti ve Starlink uydularının kullanımı için verdikleri fonu sahiplenmesi gerektiğinin altını çizdi.

SpaceX tarafından ABD Savunma Bakanlığına gönderilen mektupta SpaceX yetkilisi, "Ukrayna'ya daha fazla uydu bağışlayacak veya mevcut uyduları süresiz finanse edecek durumda değiliz” açıklamalarını yaptı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni'nin SpaceX firmasından 8 bin ek Starlink uydusu istediği de mektubun içeriğinde yer aldı.

"STARLİNK KESİNLİKLE GEREKLİYDİ"

ABD merkezli düşünce kuruluşu Silverado Policy Accelerator'un (SPA) başkanı Dmitri Alperoviç, Space X tarafından Ukrayna'ya bağışlanan uydular için "kesinlikle gerekliydi" dedi.

Alperoviç açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Rusya, Ukrayna iletişim altyapısını hedef aldığı için Starlink uyduları kesinlikle gerekliydi. Uydular olmadan, birçok durumda gerçekten kör olarak çalışırlardı.

Ayrıca mektupta, Musk, Rusya'nın Ukrayna işgali başladığında Ukrayna'ya sağladığı Starlink hizmeti için geniş bir beğeni ve teşekkür aldı. Fakat Musk'ın Ukrayna'ya bağışlanan uyduların arkasında ABD, İngiltere ve Polonya'nın da olduğu söylendi.

Pentagon ile paylaşılan SpaceX rakamlarında, Ukrayna'ya bağışlanan 20 bin adet uydunun, yaklaşık 17 bin adedini ABD, İngiltere, Polonya ve bazı STK'lar fonladı. STK'lar ayrıca, Starlink uyduları aracılığıyla Ukrayna'da sunulan uydu başına aylık 4 bin 500 dolar tutarındaki internet hizmetinin de yüzde 30'unu ödedi.

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Musk'ın bu uyarısı için "Kahraman gibi görünme küstahlığı" olduğunu belirtti. Açıklamalarına devam eden yetkili, "SpaceX, kendilerinden daha fazla parcayanlara yüklü bir fatura çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETTEN PARA KOPARMAYA ÇALIŞIYOR YA DA..."

SpaceX, internet hizmetinin uydulardan daha çok daha pahalı olduğunu iddia ederek, Ukrayna'da uydu başına "500 dolar" tutarındaki internet hizmeti yerine "4 bin 500 dolar" tutarında bir hizmet sunduğunu belirtti.

İddialara göre Ukrayna'ya gönderdiği iki uydu modelinin bir tanesi bin 500 dolar, diğer ise iki bin 500 dolar fiyatında. Ayrıca Ukrayna'da sundukları internet hizmetinin fiyatı ise ayda 60 dolar. Bu, SpaceX'in Pentagon'dan talep ettiği maddi desteğin yüzde 1.3'ü ediyor.

Konuyla alakalı konuşan bir başka yetkili, SpaceX'in Pentagon'a uyarısı için "Musk, ya hükümetten para koparmaya çalışıyor ya da 'bu durumun /Rusya-Ukrayna Savaşı'nın) bir parçası olmak istemiyorum' demeye çalışıyor" dedi.

ABD merkezli ekonomi kanalı CNBC'nin raporuna göre, Space X'in 2022 yılında 2 milyar dolar kâr elde ederek toplam değerini 127 milyar dolara yükseltti.