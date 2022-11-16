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Elon Musk Twitter'da mavi tik satışlarının ne zaman başlayacağını açıkladı

Elon Musk, Twitter'ı satın alır almaz mavi tik'i ücretli hale getirmiş ve satışa sunmaya başlamıştı. Bir süre sonra gelen tepkiler üzerine geri adım atan Musk, şimdi ise yeniden ücretli mavi tike dönüş yapılacağını ifade etti.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 12:14
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Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra mavi tiki ücretli hale getirmişti. Ücretli mavi tikin satışa başlama tarihi belli oldu

Elon Musk Twitter'da mavi tik satışlarının ne zaman başlayacağını açıkladı
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Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk uygulamaya getirdiği yeni güncellemelerle tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, Elon Musk’ın isteği üzerine artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

Sosyal medya platformu mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başladığını duyurmuş ve iOS uygulamasını güncelledi. Arık Apple cihazlardan atılan Tweetlerde “iPhone tarafından gönderildi” ifadesinin yer almayacağının altı çizilmişti.

MAVİ TİK ABONELİĞİ DURDURULDU

Twitter, sahte hesapların artması ve yeni sahibi Elon Musk'ın sosyal medya platformunun bazı kullanıcılarına "resmi" rozetini geri getirmesi nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini duraklatmıştı.

MAVİ TİK İÇİN YENİ TARİH

Twitter’dan paylaşım yapan Musk, mavi onay rozeti satışının yurt dışındaki belirli pazarlarda 29 Kasım itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladı.

Ayrıca ücretli mavi tik'i içeren Twitter Blue özelliğinin ülkemize ne zaman geleceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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