15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Elon Musk 'Apple tarafından gönderildi' ifadesini kaldıracak

Elon Musk 'Apple tarafından gönderildi' ifadesini kaldıracak

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple cihazlar tarafından atılan tweetlerin altında yazan "iPhone tarafından gönderildi" ifadesini kaldıracağını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 08:42
Takip Et

Apple cihazlar tarafından atılan tweetlerde yazan "iPhone tarafından gönderildi" ifadesini Elon Musk kaldıracak

Elon Musk 'Apple tarafından gönderildi' ifadesini kaldıracak
+
Aa
-

ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; Apple cihazı bulunup Twitter kullanan kullanıcılar için "iPhone tarafından gönderildi" etiketi artık platformda yer almayacak. Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması üzerinde başlangıçta üst düzey sonra da birçok kıdemli çalışanını işten çıkarması gündem olmuştu. Ayrıca uygulamaya ödeme yapan profillere mavi tik verilmesi birçok sahte hesabın ünlülerin ve markaların yerine geçmesine neden oldu.


Elon Musk’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözler yer aldı:

Sonunda, her tweet’in altına bir tweet’in hangi cihaza yazıldığını (ekran alanı ve hesaplama kaybı) eklemeyi bırakacağız. Kelimenin tam anlamıyla kimse bunu neden yaptığımızı bile bilmiyor…

Samsung’un "Unpacked" etkinliğini duyurduğu bir paylaşımda Twitter for iPhone etiketinin görülmesi sosyal medyada öne çıkmıştı. Buna ek olarak Gal Gadot’un Huawei’nin reklam yüzü olduğu dönemde yaptığı paylaşımda bulunan Twitter for iPhone etiketi de büyük ses getirmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
1
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
2
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
4
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
5
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
6
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
7
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Milliler İskoçya karşısında
﻿Milliler İskoçya karşısında
﻿Milliler İskoçya karşısında
﻿Günde 20 dakika yetiyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor
﻿Günde 20 dakika yetiyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor
﻿Günde 20 dakika yetiyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor
﻿Trump'ın kızı Tiffany Trump bir milyarder ile evlendi
﻿Trump'ın kızı Tiffany Trump bir milyarder ile evlendi
﻿Trump'ın kızı Tiffany Trump bir milyarder ile evlendi
﻿Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
﻿Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
﻿Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.