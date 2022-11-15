Elon Musk 'Apple tarafından gönderildi' ifadesini kaldıracak

ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; Apple cihazı bulunup Twitter kullanan kullanıcılar için "iPhone tarafından gönderildi" etiketi artık platformda yer almayacak. Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması üzerinde başlangıçta üst düzey sonra da birçok kıdemli çalışanını işten çıkarması gündem olmuştu. Ayrıca uygulamaya ödeme yapan profillere mavi tik verilmesi birçok sahte hesabın ünlülerin ve markaların yerine geçmesine neden oldu.



Elon Musk’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözler yer aldı:

Sonunda, her tweet’in altına bir tweet’in hangi cihaza yazıldığını (ekran alanı ve hesaplama kaybı) eklemeyi bırakacağız. Kelimenin tam anlamıyla kimse bunu neden yaptığımızı bile bilmiyor…

Samsung’un "Unpacked" etkinliğini duyurduğu bir paylaşımda Twitter for iPhone etiketinin görülmesi sosyal medyada öne çıkmıştı. Buna ek olarak Gal Gadot’un Huawei’nin reklam yüzü olduğu dönemde yaptığı paylaşımda bulunan Twitter for iPhone etiketi de büyük ses getirmişti.