Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü

Twitter'ı satın aldığından bu yana sürekli gündem olan ve yaptığı işten çıkarmalarla da tepki çeken Elon Musk, her yeni gün attığı adımlarla ve yaptığı açıklamalarla söz konusu tepkilerden etkilenmediğini gösteriyor.

Mavi tikin paralı hale getirilmesi uygulamasına bir süre ara vereceğini açıklayan Musk aynı zamanda Twitter'daki sahte ve kullanılmayan hesapların silineceğini de duyurmuştu.

Musk'un bu konuda attığı adımdan etkilenen isimlerden biri de şarkıcı Haluk Levent oldu. Kurduğu AHBAP Derneğiyle pek çok kişiye yardım elini uzatan ve bu konudaki etkileşimler için de Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Haluk Levent hesabından yaptığı paylaşımla 80 bine yakın takipçisinin bir anda yok olduğunu açıkladı.

Yaşadığı şaşkınlığı, "Bugün 6 milyon 200 bin civarı (tam hatırlamıyorum) takipçim vardı. 80 bine yakın takipçim yok oldu. Bi anda 80 bin! Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen!" sözleriyle dilen getiren Levent hemen ardından attığı Tweetle konuya aydınlık getirdi.

Haluk Levent yaşanan bu takipçi kaybının nedenini ise, "Twitter fake (yumurta) veya kullanılmayan hesapları siliyormuş meğer. Valla billa yumurta takipçi satın almadım" sözleriyle ifade etti.