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  • Elon Musk mavi tik işini eline yüzüne bulaştırdı. Mavi tik’li George Bush “Iraklıları öldürmeyi özledim” diye tweet attı

Elon Musk mavi tik işini eline yüzüne bulaştırdı. Mavi tik’li George Bush “Iraklıları öldürmeyi özledim” diye tweet attı

Elon Musk ile aylık ücret karşılığında mavi tik satmaya başlayan Twitter'da büyük bir skandal yaşandı. Amerika'nın 43. başkanı olarak görev yapan George Bush adına troll bir hesap açılıp "Iraklıları öldürmeyi özledim" tweeti atıldı. Hesabın mavi tikli olması sebebiyle çoğu kişi bu tweeti gerçek sandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 14:17
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Twitter'da George Bush adına sahte ancak mavi tikli bir hesap açılıp "Iraklıları öldürmeyi özledim" tweeti atıldı

Elon Musk mavi tik işini eline yüzüne bulaştırdı. Mavi tik’li George Bush “Iraklıları öldürmeyi özledim” diye tweet attı
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Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesi olan George Bush, 2001'den 2009'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı olarak görev yaptı.

Elon Musk'ın mavi tik'i para karşılığında satması sonucunda uygulamada bazı sorunlar yaşanmaya başladı. Örneğin yıllar sonra (Kasım 2022'de) George W. Bush'un adını tekrar gündeme taşıyan bir olay meydana geldi. 

TWITTER'DA 'TROLL GEORGE W. BUSH' HESABI AÇILDI

Business Insider'da yer alan bilgilere göre, Twitter'ın çarşamba günü aylık 8 dolardan mavi tik satmaya başlattı. Bunun sonucunda bazı kullanıcıların ünlüleri ve diğer tanınmış kişileri taklit ederek bu sistemi kötüye kullandıkları tespit edildi. Bunun tüm dünyada yankı bulan örneği de 'Troll George W. Bush' hesabı oldu.

Eski ABD Başkanı George W. Bush gibi davranan ve mavi tik satın alarak doğrulanan bir hesap, üzgün bir surat emojisiyle "Iraklıları öldürmeyi özledim" şeklinde tweet attı. Tweet daha sonra, eski İngiltere başbakanı Tony Blair gibi davranan bir hesap tarafından da retweet'lendi.

Fakat sahte George Bush'un tweet'i üzerine tepki üstüne tepki geldi.

GERÇEK SANDILAR

Birçok kişi de doğrulanmış olarak gözüktüğü için bu hesabın gerçekten de eski ABD Başkanı George Bush'a ait olduğunu sandı. Ancak gerçek böyle değildi. Hesap George Bush'u taklit ediyordu.

Twitter, her iki sahte hesabı da sildi. Elon Musk daha önce, bu tür hesapların kendilerini açık bir şekilde parodi hesap olarak tanımlamazlarsa kalıcı olarak askıya alınacağını söylemişti. Ancak bu durum sosyal medyanın karışmasına yetti.

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Abbas
13.11.2022 15:26
Her nedense hep müslüman ölüyor? Niye acaba müslümanlarda hiç suç yok mu? Mesele zenginlere uşaklık gibi  
 
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