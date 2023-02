Teknoloji devleri Elon Musk ve Jeff Bozos tek bir konuda anlaştı

Dizi film izleme platformu Amazon'un kurucusu ve başkanı Bezos Salı günü bir tweet attı ve "Last of Us'ın 3. Bölümü inanılmaz derecede iyi bir hikaye anlatımı. "@Nick_Offerman performansına hayran kaldım. İnanılmaz" diye paylaşım yaptı.

Twitter'ın sahibi Musk ise Bezos'a yanıt verdi aynı fikirde olduğunu belirterek "Harika bir gösteri" dedi.

Aynı adlı video oyununun uyarlaması olan The Last Of Us bir mantar salgınından 20 yıl sonrasını işliyor. Dizi % 96 Rotten Tomatoes eleştirmen puanı ile geniş beğeni topladı. HBO, dizinin iki hafta önce yayınlanmasından bu yana ilk iki bölümün her birinin ortalama 21 milyondan fazla izleyiciye ulaştığını söyledi.