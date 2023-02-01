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Twitter DM'deki emoji sayısı artıyor. Kullanıcı deneyimi artırılmak isteniyor

Kullanıcıları için uygulama içerisinde sık sık güncelleme yapan Elon Musk, şimdi de Direkt Mesajlar'da emoji sayısını artırmak istediğini açıkladı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:29
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Twitter'da Direk Mesajlar'a yeni emojiler geliyor

Twitter DM'deki emoji sayısı artıyor. Kullanıcı deneyimi artırılmak isteniyor
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Twitter arayüz tasarımcısı Andrea Conway, yaptığı paylaşımda platformun test edilen yeni özelliği gösterildi. Bu özelliğe göre Twitter Direkt Mesajlar için emoji tepki verme seçeneklerinin artırıldığı ifade edildi.

Twitter Direkt Mesajlar için emoji ile tepki verme seçeneği, platforma uzun süre önce gelmişti. En çok kullanılan gülerken gözlerinden yaş gelen, üzgün surat ve kırmızı kalp gibi altı adet emojinin yer aldığı belirtildi.

Andrea Conway tarafından yapılan paylaşımındaki görsele göre; Twitter Direk Mesaj için emoji ile tepki vermek için bütün hepsi kullanılabilecek. Bu sayede sosyal medya platformunun kullanıcıları, mesajlar karşısında hızlı bir şekilde kendini daha iyi ifade edebilecek.

Twitter, kullanıcılar arasında etkileşim artışı olacağını düşündüğü için böyle bir güncelleme yaptığını ifade etti. WhatsApp ve diğer sosyal medya devi Instagram için de aynı şekilde ilerlemişti. İlk önce belirli emojilerle tepki verilmesini sağlayan iki platform, sonradan bu seçenekleri artırmıştı.

Elon Musk, kısa süre önce tweetlerin ne kadar etkileşim aldığını gösteren yeni bir özellik getirdiklerini açıklamıştı. Bir süredir kullanımda olan bu yenilik için sosyal medya analisti Matt Navara, bugün tweetlerin görüntülenme sayısını gizlemek için yeni bir gizlilik ayarı üzerinde çalıştıklarını paylaştı. Buna göre tweetlerin görüntülenmesi gibi etkinlikler, hesap sahibinin tercihine bağlı olacak.


Elon Musk, tweetlerin görüntülenme sayısını gösteren özelliği getirme nedenlerini kullanıcıların platformda çok zaman geçirdiğini fakat buna rağmen etkileşim vermediklerini kanıtlamak için getirdiklerini açıklamıştı. Ünlü iş insanı ek olarak da Şubat ayından itibaren platforma birçok yeni özellik geleceğini ve tasarımda değişikler olacağını daha önceden belirtti.

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