Twitter binasında neler oluyor? Uygulama geliştiricileri bile uygulamayı terk ediyor

Twitter, geliştirici politikalarını güncelledi. 3’üncü taraf istemcileri platformu yasakladığında, tarihinin önemli bir bölümünü de aniden sona erdirdi.

Twitter istemcilerinin geliştiricileri de dikkatlerini son zamanların yükselen Twitter alternatifi Mastodon'a çevirmeye başladı. İlk örnek de Tapbots’tan geldi.

Tweebot'un arkasındaki stüdyo olan Tapbots, geçtiğimiz hafta uzun süredir kullandığı Twitter uygulamasını temel alan bir Mastodon istemcisi olan Ivory'yi yayınladı. Fenix'in arkasındaki geliştirici Matteo Villa da Wooly adlı kendi Mastodon istemcisini test ediyor. Twitter istemcisi Spring'in arkasındaki bağımsız geliştirici Junyu Kuang, Mona adlı bir Mastodon uygulaması üzerinde çalışıyor. Öte yandan Twitter uygulaması Aviary'nin geliştiricisi Shihab Mehboob, Mammoth adlı bir Mastodon istemcisini piyasaya sürmeye çok yakın olarak tanımlandı.

Bir zamanların Twitter geliştiricileri, Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasından bu yana patlayıcı bir büyüme gösteren açık kaynaklı sosyal ağ Mastodon'u benimseyen ve giderek büyüyen bir grup bağımsız uygulama üreticisine katıldı. Merkezi olmayan hizmetin şu anda yaklaşık 10 bin sunucuda 1.5 milyondan fazla kullanıcısı var. Mastodon'un açık kaynaklı, "önce API" yaklaşımıyla birleşince, hizmete kendi yorumlarını katmaya hevesli düzinelerce geliştiricinin ilgisini çekmekte zorlanmamışa benziyor.

TWITTER'IN GELECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİLER

Tweetbot ve Ivory'nin arkasındaki geliştiricilerden biri olan Paul Haddad, Tapbots'un geçen yılın sonlarında Twitter'ın geliştirici platformunun geleceği konusunda endişelenmeye başladıklarında bir Mastodon istemcisi üzerinde zaten çalışmaya başladığını söyledi.

Haddad, "Onlar (Twitter) kesinlikle büyük adımlar atıyor ve API platformlarını açıyorlardı, ancak bizimki gibi istemciler her zaman 2’inci veya 3’üncü sınıf vatandaşlar olacaktı," dedi ve devam etti. "Oysa Mastodon'da durum kesinlikle böyle değil."

Bu ayın başlarında piyasaya sürülen Mastodon uygulaması Ice Cubes'un arkasındaki geliştirici Thomas Ricouard da geçmişte Twitter'ın API'si ile bir uygulama geliştirmeyi düşündüğünü, ancak "günler geçtikçe daha da sınırlı göründüğü" için bundan vazgeçtiğini söyledi.

Musk, göreve gelmesinin üzerinden çok zaman geçmeden geliştiricileri küstürmeyi başardı.