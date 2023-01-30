Twitter politikalarını değiştiriyor. İşte yeni kurallar

Twitter, resmi Twitter hesabından kurallar ve hesapları askıya alma politikalarıyla ilgili birtakım açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda Elon Musk’ın da önceden açıkladığı gibi askıya alınan birçok hesabın platforma geri döndüğünü aktardı. Ek olarak yasa dışı faaliyet gösteren, şiddet içerikli paylaşımlar yapan ve diğer kullanıcıları taciz eden kullanıcıların hesaplarını da geri getirmediklerini de bildirdi.

Twitter politikaları, Elon Musk öncesinde kullanıcılar tarafından hesapların askıya alınması konusunda oldukça eleştiriliyordu. Bazı kullanıcılar ise rahatsız edici buldukları ve şikayet ettikleri birçok hesabın işlem görmesinden oldukça memnun olduğunu aktarıyordu.

TWITTER'DA KURALARI ÇİĞNEYENLER CEZA

Sosyal medya platformu, 1 Şubat tarihinden itibaren kuralları çiğneyerek hesapları askıya alınan kişilerin buna itiraz edebileceklerini de açıkladı. Öte yandan da bundan sonra politikalarını ihlal eden kişilerin direkt hesaplarını kapatmak ya da işlem uygulamak yerine tweetlerin kaldırılmasını önlemek gibi “daha az ciddi” yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Son olarak da açıkladıkları tüm bu yeni politikaların Şubat ayından sonra etkinleştireceklerini ve şu anda hala üzerinde çalışmaya devam ettiklerini duyurdu.