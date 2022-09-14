Elon Musk'ın eski sevgilisi Musk'ın özel fotoğraflarını satışa çıkardı

Elon Musk'ın üniversite döneminden eski kız arkadaşı Jennifer Gwynne, Tesla'nın kurucusu ile olan ilişkisinden kalan fotoğrafları, hatıraları açık artırmayla satışa çıkardığını duyurdu. Birlikteliklerinin 1 yıl boyunca sürdüğünü söyleye Gwynne, bu süre zarfında Musk'ın model annesi Maye'i ziyaret ettiğini, kardeşleriyle tanıştığını, Musk'tan elektrik araba fikirlerini dinlediğini açıkladı. Bu fotoğrafların kendisi için çok özel olduğunu açıkladı.

Gwynne ve Elon Musk, 1994 yılında, ikisi 20'li yaşlarda Pennsylvania Üniversitesi'nde okurken sevgili oldu. Gwynee o günleri anlatırken "Çok yoğundu, derslerine çok odaklanmıştı. O zamanlar hep elektrikli arabalardan bahsediyordu... Kesinlikle bir yere gidiyordu. Okulu sadece bir basamak olarak gördü" ifadelerini kullandı.

Gwynne şimdi 48 yaşında ve Güney Calorina'da yaşıyor; üvey oğlunun üniversite masraflarına destek olmak için ilişkilerine ait bazı hatıraları açık artırmadan satışa çıkarttı.

Musk, Pennsylvania Üniversitesi'nden mezun olduktan kısa bir süre sonra Stanford'da doktora programına başladı, ancak ilk girişimi Zip2'yi başlatmak için okulu bıraktı.

Notta, "Doğum günün kutlu olsun, Jennifer (diğer adıyla Boo-Boo), Love, Elon" yazıyor.

En yüksek teklif neredeyse 7.000 doları geçti.

Açık artırma ile satışan çıkanlar arasında en yüksek teklife sahip öğe, imzalı bir doğum günü kartı ve Gwynne'e doğum gününde hediye edilen bir kolye.

RR'ye göre kartın 10.000 dolardan fazla satması bekleniyor.

RR'nin açıklamasında Gwynne, “1994 Noel tatili sırasında Toronto'da Elon'un annesini ziyarete gittiğimizde, Elon bana hem küçük 'aşk, aşk, aşk' notunu ve kolyeyi verdi” diyor:

"Annesinin yatak odasında bir çantada bu kolyelerden birkaçı vardı ve Elon bana bunların babasının Güney Afrika'daki zümrüt madeninden olduğunu söyledi; bir tanesini çantadan çıkardı. Ve ona Noel hediyesi olarak hiçbir şey almadığım için (ve bu konuda kendimi çok suçlu hissettim), kolyeyi benim için erken bir doğum günü hediyesi olarak göreceğimizi söyledi.”

"Kolyeyi birkaç yıl takıp çıkardım, ama çoğunlukla son on yıldır mücevher kutumdaydı (tabii ki bana her zaman Elon'u hatırlatır)."