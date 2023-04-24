Elon Musk'tan yine bir U dönüşü: Herkesin mavi tik'i yeniden veriliyor

Twitter'ı satın alan Elon Musk, bir milyonun üzerinde takipçisi bulunan tüm hesapların onay işaretini geri verdiğini açıkladı.

Elon Musk'tan yine bir U dönüşü: Herkesin mavi tik'i yeniden veriliyor

Aylık 8 dolar olan abonelik ücretini ödemeyen hesaplardan perşembe gününden itibaren mavi tiki kaldırmaya başlayan Twitter, bir milyonun üzerinde takipçisi bulunan tüm hesaplar için bu uygulamadan vazgeçti.

EuroNews'in haberine göre ödeme yapmadığı için perşembe günü mavi tiki kaldırılan Beyonce, Oprah Winfrey, Donald Trump, Cristiano Ronaldo ve Bill Gates gibi tanınmış isimler ve yazar, şarkıcı, sporcu gibi ünlülerin hesaplarına mavi tik yeniden eklendi.

ELON MUSK HERKESİN MAVİ TİKİNİ GERİ VERİYOR

Twitter'ın sahibi Elon Musk, ödeme yapmayacağını kesin bir dille vurgulayan yazar Stephen King, oyuncu Willian Shatner ve basketbol oyuncusu LeBron James'in hesap abonelik ücretlerini kendisinin yatırdığını "Rica ederim namaste" diye duyurdu.

Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor da mavi tikinin kaldırılmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermiş, "Elon Musk ve diğer tüm şımarık zenginlere her şeyin para olmadığını gösterebiliriz. Mavi tık nedeniyle etkileşim gücünü kaybetmediğimi kanıtlamak için lütfen retweet ve beğeni! Belki dünyayı değiştirmek imkansız ama kendi küçük devrimlerimizi yapabiliriz" demişti. Milor da 'mavi tik'i geri verilen isimlerden oldu.

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