Elon Musk’ın şirketi Tesla’nın hisseleri çakıldı

Tesla hisseleri dün yüzde 8 düşerek son 52 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Günü hisse başına 138 dolardan kapattı. CEO Elon Musk bu durumun makroekonomik faktörlerden kaynaklandığını ileri sürdü.

Tesla’nın piyasa değeri de yüzde 8 düşüşle 435 milyar dolara indi. Bu seviye, CEO Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara devraldığı ekim ayı sonundaki değerden yüzde 60 daha düşük.

TESLA HİSSELERİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Musk konu ile ilgili twitinde, “Garantili olan banka mevduat faizleri, garantisi olmayan borsa getirilerine yaklaşmaya başladıkça, insanlar hisse senetlerindeki paralarını nakde çevirecek ve bu da hisse senetlerinin düşmesine neden olacak” dedi.

Musk bu konuda artan faizleri ve diğer makroekonomik faktörleri suçlasa da şirketin diğer otomobil üreticilerinden daha kötü performans göstermesi nedeniyle bu argümanlar yatırımcıları ikna etmedi. Nisan 2022’den bu yana Tesla hisseleri yüzde 59 düşerken Ford hisseleri yüzde 26, GM ise yüzde 12 düştü. S&P 500 endeksi ise yalnızca yüzde 14 düştü.

Daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda ekonomist olarak çalışan Vanderbilt Üniversitesi’nden yardımcı doçent Joshua White, CNBC’ye konu ile ilgili şunları söyledi:

Tesla’nın değerindeki düşüşün yalnızca bir kısmı faiz oranlarından kaynaklı. Twitter’ın satın alınması düşüşte önemli bir neden. Çin’deki üretimde sorunlar da diğer bir neden. Çin’in karantinaları kaldırıp kaldırmayacağını hâlâ bilmiyoruz.

TWITTER’DAN POLEMİĞE GİRDİLER

Yatırım danışmanı Ross Gerber konu ile ilgili Twitter’da yaptığı değerlendirmede “Tesla hisse senedi fiyatı artık CEO’suz olmanın değerini yansıtıyor. Tesla için sarsıntı zamanı” dedi.

Musk ise Gerber’e Twitter üzerinden “Lütfen bize harika fikirlerini söyle, Ross…” yanıtını verdi.

Gerber ise Musk’a yanıt vererek Tesla’nın daha iyi iletişim yürütmesinin zorunlu olduğunu ve Musk’ın Twitter’ın dikkat dağıtıcılığından uzaklaşması gerektiğini söyledi.

Twitter ve Tesla CEO’su Musk ayrıca önceki gün yaptığı “görevi bırakmalı mıyım” anketinin sonuçlarından sonra net mesaj verdi. Musk, “Bu işi alacak kadar salak birini bulur bulmaz CEO görevinden ayrılacağım! Ondan sonra sadece yazılım ve server ekipleriyle çalışacağım” dedi.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ UNVANI NI KAYBETMİŞTİ

Yakın zamanda dünyanın en zengin adamı unvanını kaybeden Musk, hafta sonu Twitter’ın CEO’luğu görevinden istifa etme ihtimalini gündeme getirerek Tesla yatırımcılarını biraz rahatlatmıştı. Ancak analistler, bu hafta Twitter’ın Tesla’nın hisse fiyatına daha fazla zarar verebileceği konusunda uyarmaya devam etti.

Musk geçtiğimiz hafta 3,6 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı. Ünlü milyarder böylece bu yıl elektrikli araç şirketinden yaklaşık 40 milyar dolarlık hisse satmış oldu.