Emekli Kart'ı kimler kullanabilecek? Emekli Kart nerelerde geçerli olacak? Emekli Kart'ta tüm detaylar belli oldu

Seyyanen zam yapmayan iktidar 16 milyonu aşkın emekli için yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, bütçeden ayrılacak olan payın arttırılması öngörülüyor. ‘Emekli Kart’ ile emeklilere yönelik indirim ve kampanyalar sunulacak.

EMEKLİ KARTTAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bilgilere göre, ‘Emekli Kart’ her emekliye verilmeyecek; belirli kriterleri karşılayan emekliler bu imkandan yararlanabilecek. Kart, ek geliri olmayan, kira ödeyen emeklilere ve 65 yaş üstü geliri olmayan bireylere tahsis edilecek.

EMEKLİ KART NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

‘Emekli Kart’, PTT AVM, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, THY, TCDD, cep telefonu hizmetleri, sinema, tiyatro ve PTT Kargo gibi yerlerde geçerli olacak.

‘Emekli Kart’ sahipleri, bu kart aracılığıyla çeşitli ürün ve hizmetlerde özel indirimlerden faydalanabilecek. Ayrıca, emeklilerin kamu ile anlaşmalı zincir marketler ve giyim mağazalarından yapacakları alışverişlerde de özel indirimler sağlanacak. Bu indirimler, sosyal yardım ödeneği kapsamında finanse edilecek. Bakanlık, yaşlılık, dul ve yetim aylığı alan kişilere yönelik sosyal yardımları ‘Emekli Kart’ üzerinden sağlayacak. Genel bütçeden ayrılan 498 milyar liralık ödenek, emekli keseneği için kullanılacak.