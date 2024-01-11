Emekli maaşım nasıl çalındı?

29 Temmuz 1993'te başvurup SSK’dan emekli oldum.

21 yıl sigortalı ve 5 yılda “Gazeteci Yıpranması” yasal kaynaklı ekle birlikte 6600 gösterge, 855 katsayı ve yüzde 57,1 oranı ile aylık maaşım şöyle bağlandı:

3 milyon 146 bin 781 lira…

1 Ağustos 1993'te net asgari ücret 1 milyon 116 bin 900 liraydı.

Emekli maaşım net asgari ücretin tam 2,8 katı olarak bağlandı.

Maaşımın resmî belgesini AKP iktidarının gözüne sokayım:



30 Temmuz 1993 tarihli ve 190266 sayılı bu orijinal belge SSK tarafından emekli olduğum gün tarafıma tebliğ edildi.

1 Ocak 2024 tarihî itibarıyla net asgari ücret 17 bin 2 lira oldu.

2.8 kat ile hesap edilse 1 Ocak’tan itibaren emekli maaşımın 47 bin 800 lira olması gerekiyor.

21 yıllık AKP iktidarı her yıl planlı bir şekilde benim ve tüm emeklilerin emekli maaşını düşürdü.

Emekli maaşım 1 Ocak 2023 itibarıyla asgari ücret olan 11 bin liranın 1000 lira altına indi.

Geldik 1 Ocak 2024 tarihine.

Asgari ücret net 17 bin 2 lira oldu.

Enflasyon hesabına göre yüzde 37,5 oranında zam alacakmışız.

Yaklaşık 14 bin lira olacak bu artışa göre emekli maaşım.

Şimdi 15 milyon emekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği ek artışı bekliyor.

Sanki kendi servetinden verecek.

Yıllarca emeklilerin ödediği SSK primlerini fonlayıp değer kazandıracağı yerde, yandaşlara verdiği vergi ve KOİ’lerle bol kepçe dağıtan Erdoğan emekli zamları konu olunca hiç umursamıyor.

Muhalefet ise emekli maaş artışlarında derin bir uyku içerisinde sorunun temel çözümüne hiç değinmiyor.

Şimdi muhalefete emekli maaşlarının nasıl çalındığını anlatayım.

1 Ağustos 1993’te SSK prim tavanı 5 milyon 552 bin 760 liraydı.

Tavandan emekli olduğum için SSK prim tavanının yüzde 76’sı olarak bana 3 milyon 146 bin 781 lira emekli maaşı bağlandı.

Yasaya göre her yıl asgari ücrete bağlı olarak SSK prim tavanı arttırılıyor.

Bu artış oranlarına göre maaş bağlanma katsayısına göre emekli maaşlarının arttırılması gerekiyor ki emekliler mağdur olmasın.

Gelelim 1 Ocak 2014’te.

SSK prim tavanı 150 bin 018 lira oldu.

Yüzde 76’sı kaç lira olur?

Demek ki adil bir sistem ve adil iktidarlar olsa maaşımın 114 bin lira olması gerekirdi.

Bu adalet devlet memurları yasasında ise var.

1993’te emekli olan 30 yıllık albay ile bugün emekli olan 30 yıllık albay aynı emekli maaşı alıyorlar.

İster asgari ücretle ister tavan ücreti ile karşılaştırın her durumda iktidar SSK emeklilerinin hakkını yiyor.

Sonuç olarak emekli maaşlarına ilişkin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanların bu mağduriyetlerinin giderilmesi için yasa şarttır.

Ve Erdoğan’a da önerim şudur.

Örneğin 1 Ocak 2030’da işe ilk girenler için tek bir SGK sistemi sıfırdan oluşturularak çalışma ve emeklilik yaşı ile emekli maaş oranları adil şekilde yeniden belirlenmeli.

Biz emekliler yandık ama gelecek nesiller yanmasın…