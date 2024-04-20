Emekli maaşlarına zam göründü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı canlı yayında açıkladı

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi temmuz zammına ek yapılacak ilave artışın olup olmayacağını merak ederken, hükümet kanadından emekliye yapılacak iyileştirmeler ve sosyal destekler ile ilgili açıklamalar geliyor.

Temmuz ayıda yapılacak emekli zammına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan sonra bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi.

“ÇALIŞMA BAKANLIĞIMIZIN EMEKLİLERLE İLGİLİ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR VAR”

Cevdet Yılmaz, milyonlarca emeklinin beklediği zammına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin konuştu. Ek zammın sinyalini veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çalışma Bakanlığı’nın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmaların olduğunu belirterek, maaş artışları ile ilgili hükümetin bir dizi çalışma yaptığını açıkladı.

Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada çalışmalar tamamlandığında Bakanlık tarafından toplumla paylaşacağını belirtti.

Yılmaz, çalışmaların detaylarına ilişkin ise enflasyona göre yapılacak emekli zammına ek artışın yapılacağını ifade etti.

Emekli için iyileştirmeleri doğrulayan Yılmaz, emeklilere 6 ay için bir artış yapıldığını hatırlatarak, “Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır” açıklamalarında bulundu.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HAZIRLIĞI

Bakan Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada, 2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinden sonra birçok bakanlık, özel sektör ve kamu kuruluşları ile protokollerin gerçekleştirildiğinin altını çizmişti. Bakan Işıkhan, yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettikleri ne kadar somut bilgi varsa emekliyi ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek, psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamdaki toplumun genelindeki hizmetlerimizi refahı arttırmaya yönelik çalışmaların kamuoyuyla paylaşılacağını açıklamıştı.

Işıkhan, en düşük emekli maaşına ilişkin yaptığı açıklamada ise emeklilerin refahının arttırılması en temel sorumlulukları olduğunu belirterek, belgeseller, konferanslar olacak ancak temel hedeflerinin emekliler olacağını vurguladı. 81 ildeki tüm emekli dernekleri ile yakın istişare içinde olduklarını belirten Işıkhan, “Bu sadece kaba bir çerçeve, sizle emeklilerimiz için yapacaklarımızı paylaşacağım” diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklilere asgari ücrete yakın zam iddialarına ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, “Yok, hayır. Genelde yüzdesel artışlar olacak. Örneğin ulaşımda, örneğin kargoda, ziyaret edilen yerlerde. Aslında bakanlıklarımızın benzer uygulamaları var. Biz bakan yardımcılarımızla, tüm bakanlarla ve yardımcılarıyla iletişim hâlindeyiz. Somutlaştırdığımızda sizinle paylaşacağız. Çünkü başlangıç tarihini artık belirlememiz lazım” diye konuştu.

KAMU HARCAMALARINDA KISILMAYA GİDİLECEK

Emeklilere yönelik yapılacağı söylenen zamda, kira, enerji ve gıda gibi kriterler üzerinden hesaplanacak. Hükümet tarafından yürütülen çalışmalarda, desteklerden en düşük emekli maaşı alan ve ikinci bir geliri olmayan emeklilerin yararlanacağı edinilen bilgiler arasında. Emeklilerin yaşadıkları yer ve öncelikli ihtiyaçlarına göre farklılık gösterecek olan destekler, kira, doğal gaz, elektrik, su, gıda şeklinde olacağı değerlendiriliyor. İlgili bakanlıklar ise maliyet analizi çalışmalarına başlarken, kamuda uygulanacak sıkı tasarruf tedbirleri ile harcamaların kontrol altına alınmasının ardından, tasarruf edilecek miktarın doğrudan sosyal yardımlara aktarılacağı da vurgulanıyor. Hükümet tarafından yürütülen çalışmaların 15-20 gün içerisinde bildirilmesi bekleniyor.

HAZİRAN ENFLASYONU ARTIŞI BELİRLENECEK

TÜİK'in verilerine göre emekli maaşları için 3 aylık enflasyon hesabı belli olurken, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşı zammı kesinlik kazanacak.

Temmuz ayında yapılacak zam ve refah payını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı merak konusu olurken ilk 3 aylık rakam da belli oldu. İlk 3 aylık (Ocak, Şubat, Mart) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,06 zam oluşurken, geriye 3 veri daha kaldı. SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,05’lik zammı şimdiden hak etmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, geçen ay yüzde 3,42 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,25'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya inerken, Mayıs ayı için beklenti yüzde 3 oldu. Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2,54 olurken, Nisan ayında yüzde 3,25, Mayıs’ta yüzde 3,00 ve Haziran’da yüzde 2,54’lük enflasyon rakamları da hesaba katıldığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 olcağı değerlendiriliyor.

2024 yılının ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin TL olmuş, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25 olmuştu.